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Spor

Antony, Real Betis'te küllerinden doğdu

Manchester United'ın Real Betis2e kiraladığı Antony, İspanyol ekibinde sergilediği performansla büyük beğeni topladı.

HABER MERKEZİ17 Şubat 2025 Pazartesi 15:50 - Güncelleme:
Antony, Real Betis'te küllerinden doğdu
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Real Betis'in devre arası transfer döneminde Manchester United'dan kiraladığı Antony, İspanyol ekibindeki kariyerine oldukça iyi bir başlangıç yaptı.

Real Betis'te şu ana kadar 4 maçta sahaya çıkan Brezilyalı yıldız, 4 gole katkı sağladı. Antony, bu maçlarda 3 gol attı ve 1 asist yaptı.

Manchester United ile Real Betis arasında yapılan kiralık anlaşma bulunmaması nedeniyle Antony, sezonu İspanya'da tamamlamasının ardından Manchester United'a geri dönecek.

24 yaşındaki futbolcunun bonservisinin bulunduğu Manchester United ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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