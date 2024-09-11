Kadrosunu son olarak Sırp kanat oyuncusu Filip Kostic ile destekleyen ve bu transferde ezeli rakibi Galatasaray'ı çalımlayan Fenerbahçe, bir başka yıldız oyuncu için çalışmalara başladı. Sarı-Lacivertliler, Manchester United'da beklenilen performansı gösteremeyen Antony için önemli bir yol kat etti. İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Sun'ın haberine göre; Kanarya, 24 yaşındaki oyuncuyla yaptığı görüşmelerden olumlu geri dönüş aldı, Sambacı 'evet' cevabını verdi. Yıldız oyuncu, İstanbul'a hareket etmek için kulüplerin anlaşmasını beklemeye başladı.

KENDİ TAKIMINA KARŞI OYNAR!

Kırmızı Şeytanlar ise kadro planlamasında Brezilyalı yıldız futbolcu Antony'yi düşünmüyor. 4 sezon geçirdiği Manchester United'da toplam 83 karşılaşmaya çıkan Sambacı hücum oyuncusu, yalnızca 11 gol ve 5 asistle katkı verebildi. Performansıyla beklentileri bir türlü karşılayamayan genç futbolcu, gördüğü baskı nedeniyle de takımdan ayrılmak istiyor. Antony, 3 haftası geride kalan Premier Lig'de 1 maçta yalnızca 1 dakika oyunda kaldı. Geçen sezon ise 38 maçta bin 910 dakika süre alarak 3 gol ve 2 asistle oynamıştı. Bu transfer gerçekleşirse Antony, 24 Ekim'de UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde Manchester United'a karşı oynayabilir.

PORTEKİZLİ ONA İYİ GELEBİLİR

İngiliz basınındaki haberlerde, Fenerbahçe'nin Hocası Jose Mourinho'nun yıldız oyuncudan beklenilen katkıyı alabileceği vurgulandı. Özetle Portekizli teknik adam için şu ifadeler kullanıldı: "Jose Mourinho, Türkiye Süper Ligi'nde ve UEFA Avrupa Ligi'nde rekabet edebilecek güzel ve etkileyici bir kadro kuruyor. Bu nedenle de Brezilyalı oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Portekizli çalıştırıcı, Hollanda'da oynadığı oyunla parlayan ve Avrupa'nın birçok büyük takımının dikkatini çeken Brezilyalı futbolcunun en iyi versiyonunu geri kazanabileceğinden emin. Antony, Jose Mourinho ile yeniden parlayabilir."