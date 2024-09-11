İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Eylül 2024 Çarşamba / 8 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,0256
  • EURO
    37,6239
  • ALTIN
    2761.51
  • BIST100
    9631.25
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Antony'den Fenerbahçe'ye yeşil ışık! Ada basını transferi açıkladı
Spor

Antony'den Fenerbahçe'ye yeşil ışık! Ada basını transferi açıkladı

Fenerbahçe için sürpriz bir transfer gelişmesi yaşanıyor. İngiliz basını, sarı lacivertlilerin Manchester United forması giyen Antony'i kadrosuna katmak için anlaşma sağladığını aktardı. İşte detaylar...

AKŞAM11 Eylül 2024 Çarşamba 09:16 - Güncelleme:
Antony'den Fenerbahçe'ye yeşil ışık! Ada basını transferi açıkladı
ABONE OL

Kadrosunu son olarak Sırp kanat oyuncusu Filip Kostic ile destekleyen ve bu transferde ezeli rakibi Galatasaray'ı çalımlayan Fenerbahçe, bir başka yıldız oyuncu için çalışmalara başladı. Sarı-Lacivertliler, Manchester United'da beklenilen performansı gösteremeyen Antony için önemli bir yol kat etti. İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Sun'ın haberine göre; Kanarya, 24 yaşındaki oyuncuyla yaptığı görüşmelerden olumlu geri dönüş aldı, Sambacı 'evet' cevabını verdi. Yıldız oyuncu, İstanbul'a hareket etmek için kulüplerin anlaşmasını beklemeye başladı.

KENDİ TAKIMINA KARŞI OYNAR!

Kırmızı Şeytanlar ise kadro planlamasında Brezilyalı yıldız futbolcu Antony'yi düşünmüyor. 4 sezon geçirdiği Manchester United'da toplam 83 karşılaşmaya çıkan Sambacı hücum oyuncusu, yalnızca 11 gol ve 5 asistle katkı verebildi. Performansıyla beklentileri bir türlü karşılayamayan genç futbolcu, gördüğü baskı nedeniyle de takımdan ayrılmak istiyor. Antony, 3 haftası geride kalan Premier Lig'de 1 maçta yalnızca 1 dakika oyunda kaldı. Geçen sezon ise 38 maçta bin 910 dakika süre alarak 3 gol ve 2 asistle oynamıştı. Bu transfer gerçekleşirse Antony, 24 Ekim'de UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde Manchester United'a karşı oynayabilir.

PORTEKİZLİ ONA İYİ GELEBİLİR

İngiliz basınındaki haberlerde, Fenerbahçe'nin Hocası Jose Mourinho'nun yıldız oyuncudan beklenilen katkıyı alabileceği vurgulandı. Özetle Portekizli teknik adam için şu ifadeler kullanıldı: "Jose Mourinho, Türkiye Süper Ligi'nde ve UEFA Avrupa Ligi'nde rekabet edebilecek güzel ve etkileyici bir kadro kuruyor. Bu nedenle de Brezilyalı oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Portekizli çalıştırıcı, Hollanda'da oynadığı oyunla parlayan ve Avrupa'nın birçok büyük takımının dikkatini çeken Brezilyalı futbolcunun en iyi versiyonunu geri kazanabileceğinden emin. Antony, Jose Mourinho ile yeniden parlayabilir."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.