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Spor

Antony'e iki talip var

Manchester United futbolcusu Antony ile La Liga ekibi Real Betis ilgileniyor. Brezilyalı oyuncu için Olympiakos da nabız yokluyor.

Haber Merkezi13 Ocak 2025 Pazartesi 17:56 - Güncelleme:
Antony'e iki talip var
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Ara transfer döneminde Manchester United'dan ayrılması beklenen oyuncuların isimleri netleşmeye başladı.

Gündeme gelen son isim ise Brezilyalı yıldız Antony.

Sky Sports'un haberine göre, Antony'nin İspanya ve Yunanistan'dan talipleri var.

REAL BETIS İSTİYOR

Brezilyalı futbolcu ile İspanya La Liga ekiplerinden Real Betis ilgileniyor.

Real Betis, Antony'nin transferi için Manchester United ile önümüzdeki günlerde masaya oturacak.

Teklifin detayı belirtilmese de kiralık teklif yapılma olasılığı yüksek görülüyor.

OLYMPIAKOS DEVREDE

Antony ile ilgilenen tek takım Real Betis değil.

Geçtiğimiz günlerde Antony'nin adı, Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Olympiakos ile de anılmıştı.

ANTONY'NIN PERFORMANSI

Brezilyalı kanat oyuncusu, Manchester United formasıyla çıktığı 94 maçta 12 gol 5 asist yaptı.

Erik Ten Hag döneminde kadroya katılan Antony, 22-23 sezonunda Ajax'tan 86 milyon Euro bedelle transfer edilmişti.

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