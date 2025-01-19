Manchester United'da beklentilerin altında kalan Antony'nin yeni takımı netleşiyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Real Betis, Brezilyalı oyuncunun transferi için İngiliz ekibiyle anlaşma sağlamak üzere.

OPSİYON OLMAYACAK

İspanyol ekibi, Antony'yi sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katacak. Yapılan anlaşmada herhangi bir satın alma opsiyonunun bulunmadığı ifade edildi.

Haberde iki kulübün son detayları görüştüğü ve transferin kısa süre içinde açıklanacağı belirtildi.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

MANU, 24 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusunu, 2022 yılında 95 milyon euro bonservis bedeliyle Ajax'tan transfer etti. Bonservis ücretine kıyasla beklenen patlamayı yapamayan Antony, birçok kez eleştirilerin odağına yerleşmişti.

Bu sezon 13 maçta 401 dakika sahada kalan Antony, 1 kez rakip fileleri havalandırdı. Manchester United'a transfer olduğu 2022 yılından beri 95 maça çıkan Brezilyalı, 12 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.