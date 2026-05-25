  • Antrenmanda sakatlanmıştı! Kerem Aktürkoğlu'ndan sakatlığı için açıklama
Spor

Antrenmanda sakatlanmıştı! Kerem Aktürkoğlu'ndan sakatlığı için açıklama

A Milli Futbol Takımı antrenmanında sakatlık yaşayan başarılı futbolcu Kerem Aktürkoğlu sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Sakatlığı için açıklama yapan Aktürkoğlu 'Kısa bir tedavi sürecinden sonra Dünya Kupası için çalışmalarıma kaldığım yerden devam edeceğim.' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ25 Mayıs 2026 Pazartesi 12:53
A Milli Takım antrenmanında sakatlık yaşayan Kerem Aktürkoğlu, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Milli takımın cumartesi günü gerçekleştirdiği idmanda sakatlanan ve antrenmanı yarıda bırakan başarılı futbolcu, sakatlığı sonrası 10 gün sahalardan uzak kalacak.

Sakatlığıyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan milli futbolcu, "Kısa bir tedavi sürecinden sonra Dünya Kupası için çalışmalarıma kaldığım yerden devam edeceğim. Arayan, mesaj atan, iyi dileklerini ileten herkese teşekkür ederim." dedi.

Fenerbahçe'de geride kalan sezonda 44 maçta süre bulan milli futbolcu, 15 gol attı ve 10 asist yaptı.

