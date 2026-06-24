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Spor

Antrenör olarak geri döndü! Dirk Kuyt yeniden Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Dirk Kuyt'ın İsmail Kartal'ın 1. yardımcı antrenörü olarak göreve getirildiğini duyurdu.

HABER MERKEZİ24 Haziran 2026 Çarşamba 17:00 - Güncelleme:
Antrenör olarak geri döndü! Dirk Kuyt yeniden Fenerbahçe'de
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Fenerbahçe, Dirk Kuyt için beklenen resmi açıklamayı yaptı.

Sarı-lacivertliler, Hollandalı antrenörün teknik direktör İsmail Kartal'ın yardımcısı olarak göreve başladığını açıkladı.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Futbolculuk kariyerinde kulübümüzün şampiyonluğunda önemli rol üstlenen, profesyonelliği, çalışkanlığı ve mücadeleci karakteriyle taraftarımızın sevgisini ve takdirini kazanan Dirk Kuyt, yuvasına geri döndü.

120. yılımızda şampiyonluk hedefiyle çıktığımız bu yolda, Dirk Kuyt'ı Teknik Direktörümüz İsmail Kartal'ın 1. Yardımcı Antrenörü olarak yeniden ailemizde görmekten büyük bir mutluluk ve heyecan duyuyoruz.

Kulüp binasında gerçekleştirilen imza töreninde Başkan Vekilimiz Barış Göktürk, Genel Sekreterimiz Mahmut Uslu, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Nihat Özbağı, Önder Fırat ve Savaş Adalet ile Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyelerimiz Feridun Geçgel ve İsmail Balcı yer aldı.

Bazı bağlar yeniden kurulmaz çünkü hiç kopmaz."

"ÇOK MUTLU VE GURURLUYUM"

Dirk Kuyt, Fenerbahçe'nin kendisiyle ilgili resmi açıklamayı yapmasının ardından, "Çok mutluyum ve bu stadyuma geri döndüğüm için çok gururluyum. İstanbul'a geldim ve direkt Samandıra'ya gittim. Çok iyi hissettim çünkü orada 3 sene çok güzel tecrübelerim var." dedi.

Hollandalı teknik adam, "Neredeyse her gün oradaydık ve aynı zamanda şuan bu statta olmak benim için çok anlamlı. Başlamak için sabırsızlanıyorum. Tüm taraftarlarla birlikte burada tekrar başarılı olmak için." diye konuştu.

Dirk Kuyt, "Fenerbahçe'deki ilk golünü hatırlıyor musun?" sorusunun ardından, "Sanırım Şampiyonlar Ligi ön eleme turu maçıydı. Önemli bir goldü ve şimdi de Şampiyonlar Ligi elemeleri için Fenerbahçe ile hızlıca başlamalıyız. Hazır olmalıyız ve olacağız." yanıtını verdi.

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