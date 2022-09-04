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Spor

Antwerp evinde Westerlo'yu farklı yendi

Royal Antwerp, Belçika Ligi'nin 7. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Westerlo'yu 3-0 mağlup ederek puanını 21'e yükseltti.

4 Eylül 2022 Pazar 19:09 - Güncelleme:
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Belçika Ligi 7. hafta mücadelesinde Antwerp, sahasında Westerlo ile karşılaştı.

Bosuilstadion'da oynanan mücadeleyi Antwerp, 3-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 33. dakikada penaltıdan Vincent Janssen, 50. dakikada Miyoshi ve 82. dakikada Valencia kaydetti.

Westerlo'da Sinan Bolat maça 11'de başladı. Halil Akbunar ve Ravil Tagir ise oyuna sonradan girdi.

Alınan bu sonucun ardından Antwerp puanını 21'e yükseltti. Westerlo ise 6 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Antwerp, Cercle Brugge deplasmanına gidecek. Westerlo ise Anderlecht'i konuk edecek.

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