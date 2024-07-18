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Spor

Appindangoye'den Sivasspor'a veda

Sivasspor'dan ayrılarak Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor'a katılan Aaron Appindangoye, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Sivasspor'a veda etti.

IHA18 Temmuz 2024 Perşembe 12:56 - Güncelleme:
Appindangoye'den Sivasspor'a veda
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Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu hazırlıklarına devam eden Sivasspor'da bir ayrılık daha yaşandı. Sözleşmesi sona eren ve Kocaelispor'a transfer olan 32 yaşındaki Gabonlu savunmacı Aaron Appindangoye, sosyal medya hesabından Sivasspor formalı fotoğrafını paylaşarak camiaya veda etti.

Appindangoye, "Sevgili Sivasspor ailesi, beş sezon boyunca bu büyük kulübün bir parçası olmak büyük bir onur ve zevkti. Sivas'ta geçirdiğim yıllarda saha içinde ve saha dışında çok güzel anılar biriktirdim. Desteğin ve sevgin her zaman yanımda hissettiğim bir güç oldu. Başkanımıza, beraber çalıştığım tüm yönetim üyelerimize, takım arkadaşlarıma, antrenör ve çalışanlarına ve tüm kulüp çalışanlarına teşekkür ederim. Birlikte çalıştığımız her an hem profesyonel hem de kişisel olarak bana çok şey kattı. Taraftarlarımıza ayrıca teşekkür ederim, kalbimde her zaman ayrı bir yeriniz olacak. Desteğiniz ve hevesinizle sahada hep daha iyisini yapmaya çalıştım. Bilmenizi isterim ki bu veda sadece fiziksel bir ayrılık. Sivasspor'un aklımda ve kalbimde her zaman ayrı bir yeri olacak. Hepinize en içten dileklerimle veda ediyorum. Yeni maceralarda görüşürüz umarım" notunu ekledi.

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