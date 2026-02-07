Türkiye'de devre arası transfer dönemi sona erdi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamayla 2 Ocak'ta başlayan ara transfer dönemi, 36 gün sürdü.

Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de mücadele eden takımlar yaptıkları transferlerle kadrolarını güçlendirdi.

Özellikle transferin son günleri oldukça hareketli geçerken, atılan imzalar ise şu şekilde...

GALATASARAY'IN TRANSFERLERİ

Galatasaray devre arasında Can Armando Güner, Sacha Boey, Yaser Asprilla, Noa Lang ve Renato Nhaga'yı kadrosuna kattı.

FENERBAHÇE'NİN TRANSFERLERİ

Fenerbahçe devre arasında kadrosunu Kante, Musaba, Guendouzi, Sidiki Cherif ve Mert Günok ile güçlendirdi.

BEŞİKTAŞ'IN TRANSFERLERİ

Beşiktaş, Emmanuel Agbadou, Amir Murillo, Devis Vasquez, Asllani, Hyeon-gyu Oh, Yasin Özcan ve Olaitan'ı transfer etti.

TRABZONSPOR'UN TRANSFERLERİ

Trabzonspor, Lovik, Umut Nayir ve Chibuike Nwaiwu'ya imza attırdı.