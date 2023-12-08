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Spor

Arabistan'da Kevin N'Koudou rüzgarı! 2 golle maça damga vurdu

Beşiktaş'ın eski yıldızı Kevin N'Koudou transfer oldupu Suudi Arabistan ekibi Damac FC'de rüzgar gibi esiyor. 28 yaşındaki futbolcu son çıktığı maçta 2 gol kaydetti ve toplam gol sayısını 13'e yükseltti.

8 Aralık 2023 Cuma 11:44 - Güncelleme:
Arabistan'da Kevin N'Koudou rüzgarı! 2 golle maça damga vurdu
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Beşiktaş forması ile beklentilerin altında kalan Kevin N'Koudou, yeni takımı Damac FC'de inanılmaz bir performans sergiliyor.

Gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Kamerunlu futbolcu, Suudi Arabistan Ligi'nin 16. haftasında oynanan Al Ittihad maçını da boş geçmedi. 28 yaşındaki futbolcu, sergiledi performansla maça damga vurdu.

2 GOLLE MAÇA DAMGA VURDU

Kevin N'Koudou, ilk 11'de başladığı kritik maçın gol perdesini açan isim oldu. Müsabakanın 12. dakikasında sahneye çıkan N'Koudou'ya 45+3'te Hamdallah cevap verdi. N'Koudou'nun bu gole karşılık vermesi uzun süremedi ve yıldız futbolcu 4 dakika sonra şık bir golle yeniden takımını öne geçiren golü kaydetti.

Maçın skorunu ise Al Ittihad'ın futbolcusu Grohe belirledi. Grohe, 46. dakikada kendi kalesine gol attı.

Kritik maçı Damac, 3-1'lik skorla kazandı ve hanesine 3 puanı yazdırarak ligde 24 puana ulaştı.

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