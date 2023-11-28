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  • Arabistan'dan dev bonservis! İrfan Can Kahveci yuvadan uçuyor
Spor

Arabistan'dan dev bonservis! İrfan Can Kahveci yuvadan uçuyor

Fenerbahçe'nin İsmail Kartal'ı takımın başına getirmesiyle en verimli sezonlarından birisini yaşayan İrfan Can Kahveci, birçok kulübün radarına girdi. Suudi Arabistan basını ise çarpıcı gelişmeyi duyurdu. Aktarılana göre Suudi ekipleri, milli oyuncu için sarı lacivertlilerin kapısını dev bir teklifle çalmaya hazırlanıyor.

28 Kasım 2023 Salı 20:07 - Güncelleme:
Arabistan'dan dev bonservis! İrfan Can Kahveci yuvadan uçuyor
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Fenerbahçe'nin ligde şampiyonluk ve Avrupa'da önemli başarı hedeflediği bu sezonda takımın kilit isimleri arasında İrfan Can Kahveci'de bulunuyor. İsmail Kartal'ın takımın başına getirilmesiyle en verimli sezonlarından birisi geçiren milli oyuncu, birçok kulübün radarına girmiş durumda.

Yıldız oyuncuya Avrupa ekipleri dışında Suudi Arabistan'dan da yoğun ilgi var. Arap basının aktardığı habere göre, performansını gün geçtikçe yükselten milli futbolcu için Suudi ekipleri sıraya girmiş durumda.

Yıldız isimler için ciddi bonservisler ödeyen Suudi takımları, Fenerbahçe'nin kapısını dev bir teklifle çalmaya hazırlanıyor.

Öte yandan Rusya ekibi CSKA Moskova'nın da tecrübeli futbolcuyu yakın takibe aldığı biliniyor.

SEZON İSTATİSTİKLERİ

28 yaşındaki futbolcu, bu sezon çıktığı 22 maçta 9 gol ve 6 asist kaydederek 15 gole doğrudan katkıda bulundu.

Başarılı oyuncunun, sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

Milli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 7.5 milyon Euro.

star.com.tr

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