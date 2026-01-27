Corinthians forması giyen Yuri Alberto'nun geleceği yeniden Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Daha önce Roma'nın ilgisiyle anılan Brezilyalı golcü için bu kez Fenerbahçe iddiası gündeme geldi.

Corinthians'ın bu sezonki en skorer isimlerinden biri olan Yuri Alberto'ya Avrupa'dan ilgi devam ediyor. CNN Brasil, kısa süre önce Roma'nın oyuncuyla ilgilendiğini ancak İtalyan ekibinin görüşmelerde ilerleme kaydedemediğini ve transferin askıda kaldığını duyurmuştu.

FENERBAHÇE DEVREDE

Bu kez devreye giren kulüp Fenerbahçe oldu. TRT Spor'un haberine göre sarı-lacivertliler, hücum hattını güçlendirmek adına Yuri Alberto'yu transfer listesine aldı ve bu doğrultuda teklif hazırlığına başladı. Yönetimin, Brezilyalı forveti öncelikli adaylar arasında değerlendirdiği ifade edildi.

Şu aşamada taraflar arasında resmi bir pazarlık bulunmadığı, Fenerbahçe'nin yalnızca oyuncunun durumu hakkında ön temaslar kurduğu aktarıldı.

20 MİLYON EURO TALEBİ

Brezilya kulübünün, Yuri Alberto için gelecek olası tekliflerde yaklaşık 20 milyon euro bonservis bedeli talep etmeyi planladığı kaydedildi.

PERFORMANSI

Bu sezon Corinthians formasıyla 4 maça çıkan Yuri Alberto, 2 gol kaydetti.