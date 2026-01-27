İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ocak 2026 Salı / 9 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,4028
  • EURO
    51,5848
  • ALTIN
    7112.02
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Aradığı golcüyü Brezilya'da buldu! Fenerbahçe'de hedef Yuri Alberto
Spor

Aradığı golcüyü Brezilya'da buldu! Fenerbahçe'de hedef Yuri Alberto

Ara transfer döneminde kadrosuna golcü takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe aradığı ismi Brezilya'da buldu. Sarı lacivertli ekip, Corinthians forması giyen 24 yaşındaki Yuri Alberto'yu gündemine aldı. Fenerbahçe yönetiminin Yuri Alberto'nun durumu hakkında ön temaslarda bulunduğu öğrenildi. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ27 Ocak 2026 Salı 13:00 - Güncelleme:
Aradığı golcüyü Brezilya'da buldu! Fenerbahçe'de hedef Yuri Alberto
ABONE OL

Corinthians forması giyen Yuri Alberto'nun geleceği yeniden Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Daha önce Roma'nın ilgisiyle anılan Brezilyalı golcü için bu kez Fenerbahçe iddiası gündeme geldi.

Corinthians'ın bu sezonki en skorer isimlerinden biri olan Yuri Alberto'ya Avrupa'dan ilgi devam ediyor. CNN Brasil, kısa süre önce Roma'nın oyuncuyla ilgilendiğini ancak İtalyan ekibinin görüşmelerde ilerleme kaydedemediğini ve transferin askıda kaldığını duyurmuştu.

FENERBAHÇE DEVREDE

Bu kez devreye giren kulüp Fenerbahçe oldu. TRT Spor'un haberine göre sarı-lacivertliler, hücum hattını güçlendirmek adına Yuri Alberto'yu transfer listesine aldı ve bu doğrultuda teklif hazırlığına başladı. Yönetimin, Brezilyalı forveti öncelikli adaylar arasında değerlendirdiği ifade edildi.

Şu aşamada taraflar arasında resmi bir pazarlık bulunmadığı, Fenerbahçe'nin yalnızca oyuncunun durumu hakkında ön temaslar kurduğu aktarıldı.

20 MİLYON EURO TALEBİ

Brezilya kulübünün, Yuri Alberto için gelecek olası tekliflerde yaklaşık 20 milyon euro bonservis bedeli talep etmeyi planladığı kaydedildi.

PERFORMANSI

Bu sezon Corinthians formasıyla 4 maça çıkan Yuri Alberto, 2 gol kaydetti.

ÖNERİLEN VİDEO

Kütahya'da yaya önceliğini hiçe sayan kamyon sürücüsüne ceza

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.