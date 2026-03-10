İSTANBUL 16°C / 4°C
Aradığı golcüyü Bundesliga'da buldu! Fenerbahçe için Fisnik Asllani iddiası

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe yaz transfer dönemi için hazırlıklara başladı. Sarı lacivertliler, Bundesliga ekibi Hoffenheim forması giyen 23 yaşındaki genç golcü Fisnik Asllani için harekete geçmeye hazırlanıyor. İşte detaylar...

10 Mart 2026 Salı 11:10
Aradığı golcüyü Bundesliga'da buldu! Fenerbahçe için Fisnik Asllani iddiası
Ara transfer döneminde 19 yaşındaki Sidiki Cherif'i kadrosuna kata Fenerbahçe'nin yeni sezon planlamasında da santrfor transferi öne çıkıyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerin gündemine Hoffenheim forması giyen Fisnik Asllani'yi aldığı iddia edildi.

Kosovan Football'da yer alan habere göre Fenerbahçe, Chelsea'nin de transferini oldukça istediği 23 yaşındaki forvet Fisnik Asllani için yaz transfer döneminde harekete geçmeye hazırlanıyor.

Fisnik Asllani, 8 Ağustos 2002'de Berlin'de doğdu. Kosova Milli Takımı'nı tercih eden 1.91'lik santrfor, kariyerini Hoffenheim'da sürdürüyor. Merkez forvet olarak görev yapan Asllani, hem fizik gücü hem de ceza sahası etkinliğiyle dikkat çekiyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Hoffenheim, oyuncunun sözleşmesini Temmuz 2025'te 2029'a kadar uzattığını açıklamıştı. Asllani bu sezon Alman ekibinin formasıyla çıktığı 26 maçta 9 gol ve 8 asistle toplam 17 kez skor katkısı yaptı. 23 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösteriliyor.

