Fenerbahçe, Napoli'de kriz yaşayan Romelu Lukaku için devreye girdi. İtalyan ekibinde kulüp yönetimiyle sorun yaşayan yıldız golcünün yaz transfer döneminde takımdan ayrılma ihtimali güçlenirken, sarı-lacivertlilerin süreci yakından takip ettiği öğrenildi. İtalyan ekibinin Sportif Direktörü Giovanni Manna'nın Milan maçı öncesi yaptığı sert açıklamalar, ayrılık sürecini hızlandırdı. Lukaku'nun kulübün çağrısına rağmen Belçika'da kalması yönetimi rahatsız ederken, "Döndüğünde sonuçları olacak. Bu konuda gerekenler yapılacak" sözleri iplerin koptuğunun göstergesi olarak yorumlandı.

ÖNCELİK ROMELU'YA VERİLDİ

İtalyan basınına yansıyan bilgilere göre Napoli, oyuncunun bu tavrını sözleşme ihlali kapsamında değerlendiriyor. Kulübün, para cezası ve kadro dışı bırakma dahil çeşitli yaptırımları masaya aldığı belirtilirken, taraflar arasında köprülerin ciddi şekilde zarar gördüğü ifade ediliyor. Bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe'nin Lukaku'nun durumunu yakından izlediği ve oluşabilecek ayrılık senaryosunda transfer için harekete geçmeye hazır olduğu kaydedildi. Sarı-lacivertli yönetimin, gol yollarında fark yaratacak üst düzey bir ismi kadroya katma hedefi doğrultusunda Lukaku ismini öncelikli adaylar arasında değerlendirdiği öğrenildi.

YENİ BİR SAYFA AÇMAYA HAZIR

Napoli'de krizin hukuki boyutu da dikkat çekiyor. Oyuncuya uygulanacak olası yaptırımlar için resmi prosedürlerin işletilmesi gerektiği, aksi halde sürecin federasyon nezdinde uyuşmazlığa dönüşebileceği belirtiliyor. Bu nedenle İtalyan ekibinin adımlarını temkinli atacağı ifade ediliyor. Tüm bu gelişmeler ışığında, Napoli'de gözden düşen Lukaku'nun yaz transfer döneminde yeni bir sayfa açması beklenirken, Fenerbahçe'nin yıldız golcü için fırsat kolladığı vurgulanıyor. Yıldız forvet bu sezon 7 müsabakada 64 dakika süre aldı. Bu süre içinde sadece 1 gol attı.