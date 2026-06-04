Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da takımın süper starı Victor Osimhen, transfer döneminin en gözde oyuncularından biri oldu. Avrupa basınında çıkan haberlere göre; Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Chelsea, Manhcester United, Arsenal, PSG, Newcastle United gibi takımlar 27 yaşındaki golcüyü takip ediyor. Foot Mercato'dan Sebastien Denis ise Osimhen'in takımda ayrılmayı düşünmediğini yazdı. Nijeryalı golcünün İstanbul'da mutlu olduğunu belirten Denis, "Osimhen Galatasaray'da mutlu yaşamından memnun" dedi.

ARADIĞI HUZURU BULDU

Haberde özetle şu ifadeler yer aldı: "Victor Osimhen ancak astronomik bir teklif gelirse Galatasaray'dan ayrılacak. Victor Osimhen, Türkiye'de aradığı huzuru bulmuş gibi görünüyor. Geleceğiyle ilgili transfer söylentileri sürse de Nijeryalı golcünün ayrılmak için acele etmediği belirtildi. Eski Napoli golcüsü şu aşamada istikrarı tercih ediyor. Öte yandan Osimhen cephesi kapıları tamamen kapatmıyor, ancak sıradışı bir mali teklif gelmesi halinde kararın gözden geçirecek. 2029 yılına kadar ile sözleşmesi bulunan Nijeryalı yıldızın güncel piyasa değeri 75 milyon euro olarak gösteriliyor.

ALVAREZ'İN ALTERNATİFİ

İspanyol basınında yer alan habere göre Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid'in kafayı taktığı Arjantinli yıldız hücumcu Julián Álvarez'in ayrılığı ihtimaline karşı Victor Osimhen'i listenin ilk sırasına aldı. Haberde, Galatasaray'ın Nijeryalı golcü oyuncu Osimhen için yaklaşık 150 milyon euro bonservis talep ettiği belirtildi. Atlético'nun bu transfer için önce Julián Alvarez'i 120 milyon euronun üzerinde bir bedelle satması gerektiği aktarıldı.

Osimhen Galatasaray'da iki sezonda 3 kupa kaldırdı ve kariyer rekoru kırdı.