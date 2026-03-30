Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluk yarışının içerisinde olan ve Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen Trabzonspor, bu istikrarını gelecek sezon da sürdürmek istiyor. Kadrosuna yapacağı takviyeler için planlamaya başlayan Bordo-Mavililer, geçen yaz ilgilendiği Brezilya asıllı Hollandalı orta saha oyuncusu Gustavo Hamer'i gündemine aldı.

İngiliz basınına göre Championship ekibi Sheffield United, geçen yaz Hamer için 15 milyon euro istediği Hamer'i gelecek sezonda kadrosunda düşünmüyor ve indirim yapmaya sıcak. Bu sezon 32 maça çıkan 28'lik orta saha, 4 gol ve 11 asist yaptı. Sözleşmesi Haziran 2027'de bitecek.