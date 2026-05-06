İSTANBUL 21°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Mayıs 2026 Çarşamba / 20 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,2324
  • EURO
    53,1189
  • ALTIN
    6805.24
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Aradığı orta sahayı buldu! Galatasaray'da hedef Nadiem Amiri
Spor

Aradığı orta sahayı buldu! Galatasaray'da hedef Nadiem Amiri

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Sarı kırmızılı ekip, sezon sonunda Mainz'dan ayrılması beklenen 29 yaşındaki futbolcu Nadiem Amiri'yi gündemine aldı. İşte detaylar...

AKŞAM6 Mayıs 2026 Çarşamba 08:59 - Güncelleme:
Aradığı orta sahayı buldu! Galatasaray'da hedef Nadiem Amiri
ABONE OL

Galatasaray, transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılılar için Almanya'dan Nadiem Amiri iddiası gündeme geldi. Sky'da yer alan habere göre, Mainz forması giyen Nadiem Amiri, Galatasaray'ın transfer listesinde yer alıyor. 29 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda Mainz'dan ayrılması bekleniyor ve Galatasaray da Amiri ile ilgileniyor. Amiri konusunda Galatasaray'da iki farklı görüş olduğu öne sürüldü. Alman orta saha oyuncusunun transferini isteyenler ve Okan Buruk.

20 KEZ SKOR KATKISI VERDİ

Buruk'un, Nadiem Amiri transferine şu anda tam anlamıyla ikna olmadığı belirtildi. Mainz forması altında bu sezon 33 maçta süre bulan Nadiem Amiri, 16 gol ve 4 asist ile 20 kez skor katkısı sağladı. Mainz ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan deneyimli oyuncunun, güncel piyasa değeri 17 milyon euro olarak gösteriliyor.

ÖNERİLEN VİDEO

İETT otobüsü kırmızı ışık dinlemedi: 12 yaşındaki çocuğu altına aldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.