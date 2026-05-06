Galatasaray, transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılılar için Almanya'dan Nadiem Amiri iddiası gündeme geldi. Sky'da yer alan habere göre, Mainz forması giyen Nadiem Amiri, Galatasaray'ın transfer listesinde yer alıyor. 29 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda Mainz'dan ayrılması bekleniyor ve Galatasaray da Amiri ile ilgileniyor. Amiri konusunda Galatasaray'da iki farklı görüş olduğu öne sürüldü. Alman orta saha oyuncusunun transferini isteyenler ve Okan Buruk.

20 KEZ SKOR KATKISI VERDİ

Buruk'un, Nadiem Amiri transferine şu anda tam anlamıyla ikna olmadığı belirtildi. Mainz forması altında bu sezon 33 maçta süre bulan Nadiem Amiri, 16 gol ve 4 asist ile 20 kez skor katkısı sağladı. Mainz ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan deneyimli oyuncunun, güncel piyasa değeri 17 milyon euro olarak gösteriliyor.