Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Hücum hattını güçlendirmek isteyen Sarı Kırmızılılar, kanat takviyesi için gaza bastı. Bu mevki için Aslan'ın listesinde yer alan adaylardan birisi de Aston Villa forması giyen Emiliano Buendia. İngiliz ekibinin Avrupa Ligi'ni kazanmasında büyük pay sahibi olan Arjantinli yıldızın şartları araştırılıyor. Ada basınından gelen haberlere göre Premier Lig takımı Aston Villa, 29 yaşındaki oyuncunun satışına bir şartla izin verecek.

54 MAÇTA 11 GOL 9 ASİST

Aston Villa, Premier Lig'de küme düşen West Ham forması giyen Crysencio Summerville ile ilgileniyor. A. Villa, Hollandalı oyuncuyu transfer etmesi halinde Buendia'nın ayrılığına onay verecek. Aksi halde Buendia ile sözleşme uzatılmaya çalışılacak. Gelişmeleri yakından takip eden Aslan'ın hedefi, Buendia'yı 20 milyon euro seviyelerinde bitirmek. Geçtiğimiz sezon 54 karşılaşmaya çıkan Buendia, 11 gol ve 9 asist kaydetti. Güncel piyasa değeri 16 milyon euro. Sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek.