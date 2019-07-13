27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7234
  • 6,4662
  • 258.41
  • 97098.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Aranan kan Rodrigues

Sarı-Lacivertliler önceki gece İstanbul’a getirdiği yıldız futbolcuyu sağlık kontrolünden geçirdi. Sportif Direktör Comolli, bugün resmi açıklama yapılacak Rodrigues için “Tam istediğimiz bir oyuncu. Sol kanattaki sıkıntıyı giderecek” dedi.

  • Star Spor
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

FENERBAHÇE, önceki gece İstanbul’a getirdiği Gary Rodrigues’e bugün imza attırmayı planlıyor. Sarı-Lacivertliler dün sağlık kontrolünden geçirdikleri 28 yaşındaki oyuncu ile son görüşmeyi de yaptılar ve imza için hiçbir pürüz kalmadı. 1+1 yıllığına kiralanan Yeşil Burun Adalı futbolcu için resmi açıklamanın bugün yapılması bekleniyor.

UYUM SORUNU YAŞAMAYACAK

Sportif Direktör Comolli havaalanında karşıladığı yıldız futbolcu ile kadrodaki çok önemli bir eksiği tamamladıklarını belirterek, “Rodrigues tam istediğimiz tipte bir oyuncu. Sol kanatta artık sıkıntı yaşamayacağız. Rodrigues yeteneklerinin, kalitesinin yanı sıra Süper Lig’i de yakından tanıyor. Uyum sorunu yaşamayacak. Bu da Fenerbahçe için büyük bir avantaj olacak” açıklamasını yaptı.

ÖNEMLİ OLAN FENER’İN BAŞARISI

Rodrigues de yeniden Türkiye’ye geldiği için çok mutlu olduğunu belirtirken, “Türkiye’de futbolun ne kadar çok sevildiğini biliyorum.Taraftarlar futbola çok ilgili ve maçlarda sizin için itici güç oluyorlar. Fenerbahçe taraftarı da çok farklı. Al İttihat’ta en fazla böyle taraftar eksikliği yaşadım. Fenerbahçe’nin başarısı için elimden geleni yapacağım. Umarım sezon sonu şampiyonluk bizim olur” dedi.

Başkan Erdoğan´dan 15 Temmuz paylaşımı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

FBI'dan Suudi muhaliflere uyarı: Güvenliğiniz tehlikede

FBI'dan Suudi muhaliflere uyarı: Güvenliğiniz tehlikede

Türk robotik takımı dünya birincisi oldu

Türk robotik takımı dünya birincisi oldu

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

'İşgalci güce daha fazla Filistin toprağını ilhak etme cesareti verdi'

'İşgalci güce daha fazla Filistin toprağını ilhak etme cesareti verdi'

S-400 tweeti Aslı Aydıntaşbaş'ı rezil etti

S-400 tweeti Aslı Aydıntaşbaş'ı rezil etti

Başkan Erdoğan kayıtsız kalmadı: Bu çok güzel bir fikir Enes

Başkan Erdoğan kayıtsız kalmadı: Bu çok güzel bir fikir Enes

Feci kaza! Tır kontrolden çıktı

Feci kaza! Tır kontrolden çıktı

Avusturya Soros'un üniversitesini kabul etti

Avusturya Soros'un üniversitesini kabul etti
 

POPÜLER HABERLER

İşte S-400 sistemlerinin Ankara´ya iniş anı

İşte S-400 sistemlerinin Ankara´ya iniş anı

15 Temmuz'un az bilinen fotoğrafları

15 Temmuz'un az bilinen fotoğrafları

Çalışan anneye iyi haber: 1.015 liraya çıkarıldı

Çalışan anneye iyi haber: 1.015 liraya çıkarıldı

Rus savunma hattının 'savaş makinesi': Pantsir

Rus savunma hattının 'savaş makinesi': Pantsir

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA