Aranan kan Rodrigues
Sarı-Lacivertliler önceki gece İstanbul’a getirdiği yıldız futbolcuyu sağlık kontrolünden geçirdi. Sportif Direktör Comolli, bugün resmi açıklama yapılacak Rodrigues için “Tam istediğimiz bir oyuncu. Sol kanattaki sıkıntıyı giderecek” dedi.
- Star Spor
FENERBAHÇE, önceki gece İstanbul’a getirdiği Gary Rodrigues’e bugün imza attırmayı planlıyor. Sarı-Lacivertliler dün sağlık kontrolünden geçirdikleri 28 yaşındaki oyuncu ile son görüşmeyi de yaptılar ve imza için hiçbir pürüz kalmadı. 1+1 yıllığına kiralanan Yeşil Burun Adalı futbolcu için resmi açıklamanın bugün yapılması bekleniyor.
UYUM SORUNU YAŞAMAYACAK
Sportif Direktör Comolli havaalanında karşıladığı yıldız futbolcu ile kadrodaki çok önemli bir eksiği tamamladıklarını belirterek, “Rodrigues tam istediğimiz tipte bir oyuncu. Sol kanatta artık sıkıntı yaşamayacağız. Rodrigues yeteneklerinin, kalitesinin yanı sıra Süper Lig’i de yakından tanıyor. Uyum sorunu yaşamayacak. Bu da Fenerbahçe için büyük bir avantaj olacak” açıklamasını yaptı.
ÖNEMLİ OLAN FENER’İN BAŞARISI
Rodrigues de yeniden Türkiye’ye geldiği için çok mutlu olduğunu belirtirken, “Türkiye’de futbolun ne kadar çok sevildiğini biliyorum.Taraftarlar futbola çok ilgili ve maçlarda sizin için itici güç oluyorlar. Fenerbahçe taraftarı da çok farklı. Al İttihat’ta en fazla böyle taraftar eksikliği yaşadım. Fenerbahçe’nin başarısı için elimden geleni yapacağım. Umarım sezon sonu şampiyonluk bizim olur” dedi.
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