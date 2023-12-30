Kadroda ciddi bir yapılanma sürecine girecek olan Beşiktaş'ta bir yandan teknik adam çalışmaları sürerken bir yandan transfere ağırlık verilmiş durumda. Samet Aybaba transferle yakından ilgilenirken savunma hattı için önemli bir isimle görüşüldüğü ortaya çıktı.

STOPER ARAYIŞI

Beşiktaş, ara transferde en büyük operasyonu stoper hattında yapmayı planlıyor. Bu doğrultuda kadro dışı kalan Eric Bailly ve Daniel Amartey'i elinden çıkarmayı amaçlayan Siyah-Beyazlılar, savunmada Omar Colley'in partneri olacak bir isim almak için girişimlere başladı.

ARANAN İSİM SIRBİSTAN'DA BULUNDU

Kartal, Sırbistan devi Kızılyıldız'ın kaptanı Aleksandar Dragovic için çalışmalarda bulunuyor. Bir süre önce Beşiktaş Futbol Genel Direktörü Samet Aybaba'nın bizzat gidip izlediği 1,86'lık sağ stoper için yoğun mesai harcanıyor.

PİYASA DEĞERİ 4 MİLYON EURO

Sırp asıllı Avusturyalı futbolcu, bu ülkenin milli takımında 100 kez forma giydi. Deneyimli stoper; Austria, Basel, Dinamo Kiev, Bayer Leverkusen ve Leicester City gibi önemli takımlarda oynadıktan sonra Temmuz 2021'de Kızılyıldız'a geçmişti. Başarılı bir stoper olan Dragovic'in piyasa değeri 4 milyon Euro civarında.