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Spor

Aranan kanat bulundu! Süper Lig devinden Jeremie Boga hamlesi

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, aradığı kanadı Fransa'da buldu. Bordo-mavililer, Nice'ta forma giyen Jeremie Boga için harekete geçti. İşte detaylar...

TRT Spor5 Temmuz 2025 Cumartesi 11:40 - Güncelleme:
Aranan kanat bulundu! Süper Lig devinden Jeremie Boga hamlesi
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Paul Onuachu'yu kadrosuna katan Trabzonspor'da, transfer çalışmaları devam ediyor. Nijeryalı oyuncu ile forvet sorununu çözen bordo mavililerde, kanat bölgesi için arayışlar sürüyor. Karadeniz ekibinde, listenin ilk sırasında Jeremie Boga bulunuyor.

BONSERVİSİ ÇOK YÜKSEK

Nice'in, Fildişi Sahilli oyuncu için ilk etapta istediği 15 milyon avro bonservis bedeli çok yüksek bulunmuştu. Trabzonspor başkanı Ertuğrul Doğan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada o kadar yüksek rakama çıkamayacaklarını belirtmişti.

KİRALIK FORMÜLÜNE YÖNELDİLER

Teknik direktör Fatih Tekke, 28 yaşındaki oyuncuyu takımda mutlaka görmek istiyor. Karadeniz temsilcisinde yönetim, Fatih Tekke'nin raporu doğrultusunda transferde kiralık formülüne yöneldi.

Trabzonspor, Nice kulübünü ikna etmesi halinde Jeremie Boga'nın transfere sıcak baktığı öğrenildi. Fildişi Sahilli oyuncu, geçen sezon Fransız ekibinde 24 maça çıktı. 3 gol atan 28 yaşındaki futbolcu, 1 de gol pası verdi.

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