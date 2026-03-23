Fenerbahçe'de Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, dün oynanan NEC Nijmegen - Heerenveen maçını yerinde takip etmişti. Sarı-lacivertlilerin Hollanda çıkarmasının detayları netleşti.

Hollanda basınından De Telegraaf'ın haberine göre sarı-lacivertli kulübün temsilcilerinin Nijmegen'deki ziyaretinin odağında, ilk etapta iddia edildiği gibi sadece Başar Önal değil, NEC forması giyen Sami Ouaissa'nın da olduğu iddia edildi.

ASIL HEDEF OUAISSA

De Telegraaf'ın haberinde Başar Önal ile de ilgilenen Fenerbahçe'nin, genç oyuncunun performansını yerinde takip ettiği ancak asıl hedefin 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Ouaissa olduğu belirtildi. Alınan bilgilere göre sarı-lacivertli yöneticiler, Hollanda ekibinin yükselen yıldızı için detaylı gözlem yaptı.

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ ÇOK

Bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Sami Ouaissa, 8 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. Genç futbolcuya yalnızca Fenerbahçe değil, PSV başta olmak üzere birçok Avrupa kulübünün ilgi gösterdiği ifade ediliyor.

NEC'nin yaklaşık iki yıl önce Roda JC'den 850 bin euro bedelle kadrosuna kattığı Ouaissa'nın sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

Hollanda temsilcisinin, başarılı oyuncu için 8 ila 10 milyon euro arasında bir bonservis beklentisi olduğu kaydedildi.