Trendyol Süper Lig'de zirve yarışına devam eden Trabzonspor, transfer çalışmalarına başladı.

Danimarka basınından Fotbollskanalen'in haberine göre bordo-mavililer BK Hacken forması giyen 21 yaşındaki orta saha Silas Andersen ile ilgileniyor.

Habere göre Trabzonspor geçtiğimiz kış transfer döneminde de oyuncuyu transfer etmek istemiş fakat başarılı olamamıştı. Fırtına, genç oyuncuya yeni bir teklif yapma hazırlığında.

İddiaya göre bordo-mavili ekip genç oyuncu için 3 milyon Euro'yu gözden çıkardı, İsveç kulübü ise genç oyuncu için 6 milyon Euro istiyor.

BABASI TÜRK

Silas Andersen'in babası Türk. Türk asıllı Danimarkalı oyuncunun tam ismi ise Silas Sinan Erhen Thorup Andersen.

PERFORMANSI

Andersen bu sezon Hacken formasıyla 16 maça çıktı ve 3 gol 1 asistlik bir performansa imza attı.