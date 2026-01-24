İSTANBUL 12°C / 8°C
24 Ocak 2026 Cumartesi
Aranan stoper Fransa'da bulundu! Beşiktaş'tan Thilo Kehler için teklif

Beşiktaş aradığı stoperi Fransa'da buldu. Transfer çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar, Monaco'da forma giyen Thilo Kehrer için harekete geçti. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ24 Ocak 2026 Cumartesi 16:37 - Güncelleme:
Aranan stoper Fransa'da bulundu! Beşiktaş'tan Thilo Kehler için teklif
Ara transfer döneminde çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta yeni gelişmeler yaşanıyor...

Gabriel Paulista'yla yollarını ayıran ve Wolverhampton'dan Emmanuel Agbadou transferinde masadan kalkan Beşiktaş, savunmanın merkezine yapacağı takviye için çalışmalarına devam ediyor. Siyah-beyazlı takımın gündemindeki isim ise Monaco'dan Thilo Kehrer.

BEŞİKTAŞ TEKLİFİNİ SUNDU

Foot Mercato'da yer alan habere göre Beşiktaş, Monaco'ya 12 milyon euro bonservis + 3 milyon euro bonus içeren toplam 15 milyon euroluk resmi bir teklif sundu. Ancak bu rakam, Fransız kulübünü şimdilik tatmin etmiş değil.

20 MİLYON EURO İSTİYORLAR

Haberde Monaco'nun finansal fair-play dengelerini koruyabilmek adına satış yapmak zorunda olduğu ve Kehrer için 20 milyon Euro bonservis talep ettiği belirtildi.

BU SEZON KEHRER

Bu sezon Monaco formasıyla Ligue 1'de, Fransa Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 21 maça çıkan Thilo Kehrer gol veya asist kaydedemedi.

KARİYERİ

Kariyerinde daha önce Tübingen, Reutling, Stuttgart, Schalke, PSG ve West Ham United formalarını giyen deneyimli oyuncu, Monaco'ya 11 milyon euro bonservisle 2024/25 sezonunda transfer olmuştu.

