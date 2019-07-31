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Arap basınından, Mbaye Diagne iddiası!

Galatasaray’ın uzun süredir göndermek için büyük uğraş verdiği Diagne’de son dakika gelişmesi yaşanıyor. Arap medyası, Senegalli golcünün Al-Rayyan’a imza atmaya çok yakın olduğunu yazdı.

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Falcao transferi için girişimlerini sürdüren Galatasaray bir taraftanda Mbaye Diagne'yi elden çıkarmak istiyor. Sarı-Kırmızılı takım Senegalli golcü için Katar ekibi Al-Rayyan ile görüşüyor.
 
Alkass Channel'da yer alan habere göre; Al-Rayyan, Galatasaray'ın Senegalli oyuncusu Mbaye Diagne'yi kadrosuna katmaya yaklaştı. Senegalli futbolcu birkaç gün içinde anlaşmayı tamamlamak için Doha'ya gidecek.
 
Galatasaray'ın Kasımpaşa'dan devre arasında 10 milyon Euro+bonuslarla kadrosuna kattığı 27 yaşındaki golcü geçen sezon 36 maçta 31 gol atarak gol kralı olmuştu.
 
Sarı-Kırmızılı takımın Diagne'nin Al-Rayyan'a transferinden 13 ila 15 milyon Euro arasında bir rakam kazanması bekleniyor.
 
Al-Rayyan kulübü kısa süre önce Brahimi'yi de kadrosuna katmıştı.
 
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