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Spor

Arap Yarımadası'ndan büyük ilgi! Trezeguet'e 3 kulüp birden talip oldu

Afrika Kupası dönüşü gösterdiği performansla yıldızını parlatan Trezeguet Arap kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı. 3 kulübün birden talip oyuncuya uygun tekliflerin gelmesi durumda Trabzonspor değerlendirmelerde bulunacak. İşte detaylar...

Sabah24 Mart 2024 Pazar 13:13 - Güncelleme:
Arap Yarımadası'ndan büyük ilgi! Trezeguet'e 3 kulüp birden talip oldu
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Trabzonspor'da Afrika Kupası dönüşü forma giydiği 7 maçın 5'inde fileleri havalandıran Trezeguet'e Arap Yarım Adası'ndan büyük ilgi var.

Paul Onuachu ile birlikte takımın en skorer oyuncusu (10) unvanını elinde bulunduran Mısırlı yıldızla teknik direktörlüğünü Jorge Jesus'un yaptığı Al-Hilal, Al Ittihad ve Cristiano Ronaldo'nun forma giydiği Al-Nassr'ın yakından ilgilendiği belirtildi.

PİYASA DEĞERİ 10 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olarak gösterilen Trezeguet için cezbedici bir teklif gelmesi halinde Trabzonspor kulübünün bunu değerlendireceği öğrenildi.

TRABZONSPOR PERFORMANSI

Son iki yılda Trabzonspor'da gole en fazla katkı yapan isim olan Mısırlı oyuncunun sezon sonu takımdan ayrılma ihtimali bulunuyor.

Trabzonspor'da bu sezon 22 maçta süre bulan Trezeguet, 10 gol attı ve 4 asist yaptı.

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