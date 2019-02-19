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Araplar Belhanda'nın peşini bırakmıyor

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Belhanda için Araplar 11 milyon euro'yu gözden çıkardı.

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Ara transfer döneminde Al-İttihad'dan yıllık 5.5 milyon Euro teklif alan Younes Belhanda'yı hocası Fatih Terim takımda kalması için ikna etmişti.  Terim'in "Sana ikinci yarıda ihtiyacım var. Gitmeni istemiyorum. Sezon sonunda istediğin takıma giderken kolaylık sağlayacağız" dediği Belhanda son 3 lig maçına damgasını vurdu. Feghouli'ye 2 asist yapan, Trabzon ve Kasımpaşa'ya toplam 3 gol atan Faslı 10 numara sonunda selefi Sneijder gibi skorer kimliğe büründü. Yazın Gomis'i, Ocak ayında ise Rodrigues-Ozan Kabak ikilisini satarak transfer bütçesini oluşturan Galatasaray'ın sezon sonu sponsoru Belhanda olacak.
 
Yeni transfer Luyindama'nın 5 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu Haziran ayında devreye girecek ve sarıkırmızılı kulüp FFP'ye takılmamak için oyuncu satışı yapmak zorunda. 
 
11 milyon euro ödemeye hazırlar
 
Al-İttihad dışında bir Suudi Arabistan kulübü daha Belhanda'ya talip oldu ve Galatasaray'a 11 milyon Euro bonservis ödemeye hazır olduğunu bildirdi. Sarı-kırmızılılar da bu teklifi sezon sonunda değerlendirme kararı aldı. Belhanda'nın yeni menajeri William D'Avila da Suudi Arabistan'daki transfer piyasasına çok hakim ve Giuliano ile Rodrigues'in satışını sağlamıştı.
 
TERİM İKNA ETMİŞTİ
 
Fatih Terim, devre arasında Al-İttihad'ın teklifi üzerine, Belhanda'yı "Sana ihtiyacım var. Takımda kal, sezon sonu kolaylık sağlarız" sözleriyle ikna etmişti. Terim, Kasımpaşa maçı sonrası da, "O ne kadar isterse istesin, biz vermemekte ısrar ettik, doğru bir karar almışız" ifadesini kullandı.
 
(Sabah)
 

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