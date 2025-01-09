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Spor

Aras Kargo, Ana Karina Olaya ile sözleşme imzaladı

Sultanlar Ligi'nde kümede kalma mücadelesi veren Aras Kargo, Kolombiyalı smaçör Ana Karina Olaya ile sözleşme imzaladı.

DHA9 Ocak 2025 Perşembe 11:53 - Güncelleme:
Aras Kargo, Ana Karina Olaya ile sözleşme imzaladı
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Sultanlar Ligi'nde kümede kalma mücadelesi veren ve sezon başındaki kadrosunda değişime giden Aras Kargo, dış transferde Kolombiyalı smaçör Ana Karina Olaya ile sözleşme imzaladı. Son olarak İtalya temsilcisi UYBA Busto Arsizio'da forma giyen 22 yaşındaki voleybolcu kariyerinde ilk kez Türkiye'de görev yapacak. Ülkesinde Vallecaucana kulübünde voleybola başlayan Olaya, kariyerinde Portekiz'de CD Aves, AJM FC Porto, Polonya'da UNI Opole takımlarında da oynadı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız 2002 doğumlu smaçör Ana Karina Olaya ile anlaşma sağladı. Aras Kargo Spor Kulübü formasıyla başarılar, Ana Karina" ifadelerine yer verildi.

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