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Spor

Aras Kargo, Bengisu Aygün transferini duyurdu

Aras Kargo, başarılı orta oyuncusu Bengisu Aygün kadrosuna kattığını açıkladı.

IHA23 Haziran 2026 Salı 10:25 - Güncelleme:
Aras Kargo, Bengisu Aygün transferini duyurdu
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Aras Kargo Kadın Voleybol Takımı, orta oyuncu pozisyonunda oynayan 2004 doğumlu orta oyuncu Bengisu Aygün kadrosuna kattığını açıkladı.

Sultanlar Ligi ekiplerinden Aras Kargo Voleybol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer çalışmalarını sürdürürken, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İzmir ekibi, son olarak Eczacıbaşı Dynavit formasını giyen Bengisu Aygün'ü kadrosuna kattığını duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "İzmir'e Hoş Geldin Bengisu Aygün. 2004 doğumlu başarılı milli orta oyuncu Bengisu Aygün yeni sezonda takımımızda mücadele edecek. Yeni evine hoş geldin Bengisu" ifadelerine yer verildi.

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