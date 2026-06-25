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Spor

Aras Kargo, Ceren Nur Domaç'ı duyurdu

Sultanlar Ligi ekiplerinden Aras Kargo, 27 yaşındaki orta oyuncusu Ceren Nur Domaç'ı renklerine bağladığını duyurdu.

IHA25 Haziran 2026 Perşembe 11:39 - Güncelleme:
Aras Kargo, Ceren Nur Domaç'ı duyurdu
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Aras Kargo Kadın Voleybol Takımı, orta oyuncu pozisyonunda oynayan 27 yaşındaki Ceren Nur Domaç'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Sultanlar Ligi ekiplerinden Aras Kargo Voleybol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer çalışmalarını sürdürürken, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İzmir ekibi, son olarak Beşiktaş'ta forma giyen 27 yaşındaki orta oyuncu Ceren Nur Domaç'ı kadrosuna kattığını duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "İzmir'e Hoş Geldin Ceren Nur Domaç. 1999 doğumlu başarılı orta oyuncu Ceren Nur Domaç, yeni sezonda takımımızda mücadele edecek" ifadelerine yer verildi.

İzmir temsilcisi, geçtiğimiz günlerde de Bengisu Aygün ve Mackenzie May'i transfer etmişti.

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