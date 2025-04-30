Aras Kargo Kadın Voleybol Takımı'nda iki ayrılık

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Aras Kargo, Elena Perinelli ve Selen Köse ile yollarını ayırdı.



Kulübün sosyal medya hesabından 2 oyuncunun ayrılışına dair mesajlar paylaştı.



Mesajlarda,"Elena'ya bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. Her şey için teşekkürler, Elena. ve Selen'e bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. Her şey için teşekkürler Selen." ifadeleri kullanıldı.

İzmir ekibinde daha önce de kaptan Gizem Mısra Aşçı, Elif Kapar, Hanna Klimets, Tuana Köse, Büşra Güneş ve Ecesu Soner ile yolların ayrıldığı duyurulmuştu.