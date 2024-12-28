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Spor

Aras Kargo, Kübalı smaçörü kadrosuna kattı

Sultan Ligi'nde oynadığı 13 maçtan 2 galibiyet ve 11 mağlubiyet alan Aras Kargo, dış transferde Kübalı smaçör Diaris Perez'i kadrosuna kattığını açıkladı.

DHA28 Aralık 2024 Cumartesi 12:33 - Güncelleme:
Aras Kargo, Kübalı smaçörü kadrosuna kattı
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Sultanlar Ligi'nde ilk yarıyı düşme hattının bir basamak üstünde tamamlayan Aras Kargo, dış transferde Kübalı smaçör Diaris Perez ile anlaştığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız 1998 doğumlu smaçör Diaris Perez ile anlaşma sağladı. Aras Kargo Spor Kulübü formasıyla başarılar, Diaris" ifadelerine yer verildi.

Son olarak Polonya'da Volley Wroclaw forması giyen Perez kariyerinde Szent Benedek RA (Macaristan), Volley-Ball Club Chamalieres (Fransa), Deportivo Wanka, Alianza Lima, Circolo Sportivo Italiano (Peru) ve Ciudad Habana (Küba) kulüplerinde oynadı. Öte yandan İzmir temsilcisi Annie Mithem ve Bianka Busa ile yollarını ayırdı.

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