Aras Kargo, Lila Şengün transferini duyurdu

Aras Kargo Kadın Voleybol Takımı, pasör pozisyonunda oynayan 24 yaşındaki Lila Şengün'ü kadrosuna kattığını açıkladı.

Sultanlar Ligi ekiplerinden Aras Kargo Voleybol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer çalışmalarını sürdürürken, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İzmir ekibi, son olarak Kuzeyboru forması giyen 24 yaşındaki pasör Lila Şengün'ü kadrosuna kattığını duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "2002 doğumlu başarılı pasör Lila Şengün, yeni sezonda takımımızda mücadele edecek. Yeni evine hoş geldin Lila" ifadelerine yer verildi.