Aras Kargo play-off biletini kaptı! Şimdi hedef Avrupa kupaları

Aras Kargo Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi'nde sezonu 7. sırada tamamlayarak play-off oynamaya hak kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Aras Kargo Kadın Voleybol Takımı, ilk sezonunda Sultanlar Ligi'ne yükselmesinin ardından bu sezon play-off'lara kalarak yeni bir başarıya imza attı.

Vodafone Sultanlar Ligi'nde sezon boyunca ortaya koyduğu mücadeleci performansla dikkat çeken Aras Kargo Spor Kulübü, ligi 7. sırada tamamlayarak güçlü rakipleriyle karşılaşacağı play-off aşamasına yükseldi.

Aras Kargo Spor Kulübü'nün elde ettiği bu başarı, İzmir voleybolu açısından da ayrı bir anlam taşırken, takımın play-off'lara yükselmesiyle bir İzmir takımı, 17 yıl aradan sonra Sultanlar Ligi play-off'larında yer alma başarısını göstermiş oldu.

Kulüp, yalnızca sahadaki performansıyla değil, voleybolun birleştirici gücünü İzmir'de büyüten topluluk ruhuyla da dikkati çekerken, kısa sürede voleybol tutkunlarının yoğun ilgisini kazanarak hem şehirde hem de Türkiye genelinde güçlü bir taraftar kültürü oluşturmayı başardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aras Kargo Spor Kulübü Başkanı Yiğitcan Bozoğlu, Sultanlar Ligi gibi dünyanın en rekabetçi liglerinden birinde sezonu 7. sırada tamamlayarak play-off'lara kalmanın kendileri için son derece değerli bir başarı olduğunu belirtti.

Bozoğlu, ilk sezonda Sultanlar Ligi'ne yükselen takımın kısa sürede bu seviyede mücadele ederek play-off'a kalmasının, kulübün doğru bir yapı kurduğunu ve sürdürülebilir başarı hedefiyle ilerlediğini açıkça gösterdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Başta baş antrenörümüz Mustafa Suphi Doğancı olmak üzere tüm teknik ekibimize ve kulüp çalışanlarımıza sezon boyunca ortaya koydukları özverili çalışmalar için teşekkür ediyorum. Sahada büyük bir inanç ve mücadele ortaya koyan sporcularımızın bu başarıdaki payı ise tartışılmaz. İzmir'in 17 yıl sonra Sultanlar Ligi play-off'larında yeniden temsil ediliyor olması da bizim için ayrı bir gurur ve sorumluluk. Bu başarıyı Avrupa kupaları dahil daha büyük hedeflerin başlangıcı olarak görüyoruz. Play-off sürecinde sahaya en iyi mücadelemizi yansıtmakla kalmayıp, kulübümüzün hedefleri doğrultusunda her maçta daha ileriye gitmek için savaşacağız. Önümüzdeki dönemde de hem sportif başarılarımızı hem de kulüp yapımızı daha da geliştirerek kalıcı bir başarı hikayesi yazmayı amaçlıyoruz."

"KEYİFLİ VE UNUTULMAZ BİR SEZON GEÇİRDİK"

Aras Kargo Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Billur Burkutoğlu ise kulübün yalnızca sportif başarıya değil, sporun birleştirici gücüyle toplumsal değer üretmeye de odaklandığına dikkati çekti.

Burkutoğlu, Aras Kargo olarak işlerinin özünde bağ kurmak ve köprü görevi görmek olduğunun altını çizerek, "Aras Kargo Spor Kulübü ile voleybolun birleştirici gücünü sahiplenerek yalnızca bir spor yatırımı yapmayı değil, güçlü bir topluluk oluşturmayı hedefledik. Sezon boyunca sahada elde edilen başarıların yanı sıra spor aracılığıyla toplumsal fayda yaratmaya yönelik birçok projeyi de hayata geçirdik." ifadelerini kullandı.

Doğal afetlerde büyük özveriyle görev yapan AFAD ekiplerini, orman yangınlarında fedakarca çalışan İzmir İtfaiyesi personelini ve farklı kurumlar tarafından desteklenen kız çocuklarını maçlarda ağırlayarak sporun birleştirici gücünü paylaşmaya çalıştıklarını hatırlatan Burkutoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kulübümüzün voleybolu bir topluluk platformuna dönüştüren bu yaklaşımı, PRİDA İletişim Ödülleri'nde 'Topluluk Yaratımı ve Yönetimi' kategorisinde aldığımız ödülle de perçinlendi. Önümüzdeki dönemde de spor aracılığıyla insanları bir araya getiren, bağ kuran ve köprü olan bu yaklaşımı sürdürmeye devam edeceğiz. Bu güçlü birliktelik ve sezon boyunca oluşturduğumuz takım ruhunun play-off sürecinde de sahaya yansıyacağına inanıyor, takımımıza play-off yolculuğunda başarılar diliyorum."