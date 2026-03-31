Aras Kargo play-off'a galibiyetle başladı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, play-off turunun ilk maçında Nilüfer Belediyespor Eker'i İzmir'de konuk eden Aras Kargo Spor Kulübü, karşılaşmadan 3-1 galip ayrılarak seriye başladı.

Kulüp, play-off karşılaşmasında taraftar desteğinin yanı sıra sezon boyunca Atatürk Voleybol Salonu'na giden yolları paylaşan mahalle esnafını da tribünde ağırladı.

Karşılaşma öncesinde salon önünde Border ve İzmir Sanat halk oyunları ekiplerinin sergilediği zeybek gösterisinin ardından, kapı girişinde lokma, kolonya ve çikolata ikramında bulunuldu.

Aras Spor Kulübü'nün yerel aidiyet ve dayanışmayı merkeze alan yaklaşımı, İzmir'e özgü kapsayıcı bir topluluk kültürü oluşturdu.

"HER SENE ÇITAYI BİRAZ DAHA YUKARI TAŞIMAYA KARARLIYIZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aras Kargo Spor Kulübü Başkanı Yiğitcan Bozoğlu, sporu yalnızca bir rekabet alanı olarak değil, disiplin ve dayanışma değerleriyle şekillenen bir süreç olarak tanımladıklarını belirtti.

Sahada her zaman neşeli bir takım olmak istediklerini aktaran Bozoğlu, "Aynı zamanda hedefleri olan, mücadeleyi asla bırakmayan ve bu sporun toplumsal bir anlamı olduğuna inanan bir yapıyla hareket ediyoruz. Birincil önceliğimiz her zaman zevk alarak oynamak, çünkü biliyoruz ki keyif alarak oynanan oyunun ardından kazanmak zaten doğal bir sonuç olarak geliyor." ifadelerini kullandı.

Sürdürülebilir başarıya inanan bir kulüp olduklarını vurgulayan Bozoğlu, ilk sezonda Sultanlar Ligi'ne yükseldiklerini, ikinci sezonda ise ligde kalıcılıklarını pekiştirdiklerini ve doğru bir strateji izlediklerini gösterdiklerini kaydetti.

Bozoğlu, Avrupa kupaları yolunda kararlılıkla mücadele ettiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Bugün İzmir'in 17 yıllık play-off özlemini dindirmiş bir kulüp olarak, bu vizyonun ne kadar sağlam temeller üzerine oturduğunu görmekten onur duyuyorum. Başta baş antrenörümüz Mustafa Suphi Doğancı olmak üzere, sezon boyunca takım ruhunu ve disiplini sahaya yansıtan tüm teknik ekibimize ve sporcularımıza gösterdikleri üstün performanstan dolayı şükranlarımı sunuyorum. Mücadele ruhumuzu koruyarak çıtayı her sezon daha da yukarı taşıyacak, umarım bu yıl İzmir'i uluslararası arenada ve Avrupa kupalarında en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyorum. Bizi bugün de yalnız bırakmayan tüm taraftarlarımıza, sponsorlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. İzmir her zaman çok daha iyilerini hak ediyor ve biz de bu yüzden her sene çıtayı biraz daha yukarı taşımaya kararlıyız."

"GÜÇLÜ BİR EKİP ÇALIŞMASININ DOĞAL BİR ÇIKTISI"

Aras Kargo Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Billur Burkutoğlu da Sultanlar Ligi'nde 2024 itibarıyla mücadele etmeye başlayan kulübün, İzmir merkezli yapısıyla yerelden güç alan ve Türkiye genelinde sahiplenilen bir yapıya dönüştüğünü aktardı.



Burkutoğlu, "Takımımızın elde ettiği play-off başarısı, sadece sportif bir sonuç değil, disiplin, özveri ve insan odaklı yaklaşımı temel alan güçlü bir ekip çalışmasının doğal bir çıktısı. Bu yolculukta onları desteklemekten, sporcularımızla teknik ekibimizin bu inanç ve kararlılığına ortak olmaktan büyük bir gurur duyuyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Marka olarak insanların daha samimi bir zeminde bağ kurmasını hedeflediklerine dikkati çeken Burkutoğlu, sporu ise toplumun farklı kesimlerini buluşturan, paylaşım ve dayanışmayı güçlendiren bir platform olarak konumladıklarını vurguladı.

Voleybolun kendileri için yalnızca bir spor dalı olmadığını belirten Burkutoğlu, taraftarlar, basın mensupları ve sponsorlar gibi paydaşlarla birlikte bu heyecanı paylaştıkları bir buluşma alanı olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"9 Eylül vesilesiyle bir araya geldiğimiz tüm İzmir voleybol takımlarını, hatta tüm Sultanlar Ligi ekiplerini de bu topluluğun ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Sezon boyunca Hatay'dan gelen imkansızlıklar içinde voleybol oynayan çocuklarımızı, orman yangınlarında görev yapan kahraman itfaiyecilerimizi, koruma altındaki kız çocuklarımızı ve depremde büyük bir özveriyle görev yapan AFAD ekipleri de dahil toplumun her kesimiyle bu salonda buluştuk."

SPORUN SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞİMİNE DESTEK

Aras Kargo Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Baran Aras ise Sultanlar Ligi play-off ilk karşılaşmasına katılmaktan memnuniyet duyduklarını aktardı.



Sahada ortaya konan emeğin, disiplinin ve takım ruhunun yalnızca sportif başarıya değil, toplumsal gelişime de katkı sağladığına inandıklarını belirten Aras, "Bu doğrultuda, spora yatırım yapan, gençlerin sporla buluşmasına katkı sağlayan tüm paydaşlara ve takım sponsorlarına teşekkür ederim. Sosyal sorumluluk yaklaşımımız kapsamında, sporun sürdürülebilir gelişimine destek vermeyi ve genç nesillerin bu alanda güçlenmesini öncelikli görmeye devam edeceğiz." değerlendirmelerinde bulundu.