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Spor

Aras Kargo sahasında ilk kez kazandı

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında sahasında Nilüfer Belediyespor Eker'i konuk eden Aras Kargo, rakibini 3-0'lık skorla devirerek ligdeki ilk iç saha galibiyetini elde etti.

AA30 Kasım 2024 Cumartesi 11:01 - Güncelleme:
Aras Kargo sahasında ilk kez kazandı
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Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Aras Kargo, dün konuk ettiği Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-0 yenerek kendi evinde ilk galibiyetine ulaştı.

Aras Kargo Başantrenörü Mustafa Suphi Doğancı, yaptığı açıklamada, kendi sahalarında ilk galibiyetlerini aldıkları için büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Takım üzerinde ciddi bir stres vardı. Ancak oyuncularımızın kalitesine ve yeteneklerine her zaman inandık. Daha önce de galibiyet alabilecek durumdaydık fakat kısmet bugüneymiş. İzmir'e 13 yıl aradan sonra Sultanlar Ligi'nde ilk galibiyeti kazandırdığımız için mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Ligde 11. maçını geride bırakan Aras Kargo, deplasmandaki Sarıyer Belediyespor maçının ardından ikinci galibiyetini Nilüfer Belediyespor Eker karşısında aldı. Ligde 9 puanla 11. sırada bulunan Arkas Kargo, 7 Aralık Cumartesi günü Keçiörengücü Belediyesi Sigorta Shop'a konuk olacak.

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