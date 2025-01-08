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Spor

Aras Kargo yeni transferini duyurdu

Sultanlar Ligi ekiplerinden Aras Kargo, 22 yaşındaki smaçör Ana Karina'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

IHA8 Ocak 2025 Çarşamba 13:32 - Güncelleme:
Aras Kargo yeni transferini duyurdu
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Aras Kargo, son olarak Busto Arsizio Volley forması giyen 22 yaşındaki smaçör Ana Karina'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

Sultanlar Ligi ekiplerinden Aras Kargo, kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. İzmir ekibi, bir transfer hamlesine daha imza atarak son olarak Busto Arsizio Volley forması giyen 22 yaşındaki smaçör Ana Karina'yı kadrosuna kattığını duyurdu. Konuyla ilgili Aras Kargo'dan yapılan açıklamada, "Takımımız 2002 doğumlu smaçör Ana Karina Olaya ile anlaşma sağladı. Aras Kargo Spor Kulübü formasıyla başarılar, Ana Karina" ifadeleri kullanıldı.

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