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Spor

Aras Kargo, Yuliia Mirtskhulava ile yollarını ayırdı

Sultanlar Ligi ekiplerinden Aras Kargo, smaçör mevkisinde oynayan Yuliia Mirtskhulava ile yollarının ayrıldığını duyurdu.

IHA15 Kasım 2024 Cuma 10:58 - Güncelleme:
Aras Kargo, Yuliia Mirtskhulava ile yollarını ayırdı
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Sultanlar Ligi'nde bu sezon ilk 8 hafta itibarıyla 1 galibiyet 7 mağlubiyete imza atarak 13. sırada yer alan Aras Kargo'da flaş bir ayrılık daha yaşandı. İzmir ekibi, 26 yaşındaki smaçör Yuliia Mirtskhulava ile yolların ayrıldığını duyurdu. Konuyla ilgili kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Takımımızın ilk senesinde Vodafone Sultanlar Ligi'ne çıkmasında büyük emeği bulunan Yuliia ile yollarımız ayrılmıştır. Yuliia'ya bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yerildi.

Böylece Ukraynalı oyuncu, Ceren Karagöl ve Berre İnce'den sonra bu sezon takımdan ayrılan üçüncü oyuncu oldu.

Öte yandan İzmir temsilcisi, 9. hafta karşılaşmasında yarın Aydın Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek. Zorlu müsabaka saat 15.00'te başlayacak.

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