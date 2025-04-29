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Spor

Aras Kargo'da yaprak dökümü! 3 oyuncu ile yollar ayrıldı

Aras Kargo, yeni sezon planlaması kapsamında Hanna Klimets, Gizem Mısra Aşçı ve Elif Kapar ile yollarının ayrıldığını resmi sosyal medya hesaplarından açıkladı.

IHA29 Nisan 2025 Salı 11:50 - Güncelleme:
Aras Kargo'da yaprak dökümü! 3 oyuncu ile yollar ayrıldı
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Sultanlar Ligi ekiplerinden Aras Kargo'da yeni sezon hazırlıkları kapsamında 3 ayrılık birden yaşandı. İzmir ekibi, pasör bölgesinde oynayan Hanna Klimets, Gizem Mısra Aşçı ve Elif Kapar'a veda etti. Kulübün resmi sosyal medya hesaplarından yaşanan ayrılıklara dair mesajlar paylaşıldı.

Elif Kapar için, "Takımımızın Sultanlar Ligi'ne çıkmasında büyük emekleri bulunan Elif Kapar ile yollarımız ayrılmıştır. Elif'e bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer veriirken takım kaptanı Gizem Mısra Aşçı ile Hanna Klimets'e de bundan sonraki kariyerleri için başarı dileğinde bulunuldu.

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