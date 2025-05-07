Aras Kargo'dan kadroya 3 takiye

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Aras Kargo, Özge Nur Çetiner, Aslıhan Kılıç ve Anna Smrek'i kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Özge Nur Çetiner, Aras Kargo'da. 1993 doğumlu Çetiner, orta oyuncu pozisyonunda oynamakta. İstanbul doğumlu sporcu, daha öncesinde Bahçelievler Belediyespor, Aydın Büyükşehir Belediyespor, Türk Hava Yolları, Nilüfer Belediyespor, VakıfBank ve Galatasaray forması giydi. Aramıza hoş geldin Özge." denildi.

Aslıhan Kılıç'ın da İzmir temsilcisine katıldığına ilişkin paylaşımda, "1998 doğumlu Aslıhan Kılıç, pasör mevkisinde oynamakta. Ankara doğumlu sporcu, daha öncesinde Galatasaray, Muratpaşa Belediyespor, Aydın Büyükşehir Belediyespor, PTT ve Halkbank'ta forma giydi. Aramıza hoş geldin." ifadeleri kullanıldı.

Kanadalı Anna Smrek ile de anlaşma sağlandığının aktarıldığı açıklamada, "2003 doğumlu Anna Smrek, pasör çaprazı mevkisinde oynamaktadır. Kanada doğumlu oyuncu, kariyerinde Wisonsin Univ. ve Vero Volley Milano formaları giydi." ifadelerine yer verildi.