Aras Kargo'dan smaçör takviyesi

Sultanlar Ligi ekiplerinden Aras Kargo Voleybol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer çalışmalarını sürdürürken, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İzmir ekibi, son olarak Japon takımı Astemo Rivale Ibaraki'de forma giyen 27 yaşındaki smaçör Mackenzie May'ı kadrosuna kattığını duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "İzmir'e Hoş Geldin Mackenzie May. 1999 doğumlu Amerikalı başarılı smaçör, Mackenzie May yeni sezonda takımımızda mücadele edecek" ifadelerine yer verildi.