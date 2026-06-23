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Spor

Aras Kargo'dan smaçör takviyesi

Aras Kargo Kadın Voleybol Takımı, smaçör pozisyonunda oynayan 27 yaşındaki Mackenzie May'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

IHA23 Haziran 2026 Salı 14:59 - Güncelleme:
Aras Kargo'dan smaçör takviyesi
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Sultanlar Ligi ekiplerinden Aras Kargo Voleybol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer çalışmalarını sürdürürken, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İzmir ekibi, son olarak Japon takımı Astemo Rivale Ibaraki'de forma giyen 27 yaşındaki smaçör Mackenzie May'ı kadrosuna kattığını duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "İzmir'e Hoş Geldin Mackenzie May. 1999 doğumlu Amerikalı başarılı smaçör, Mackenzie May yeni sezonda takımımızda mücadele edecek" ifadelerine yer verildi.

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