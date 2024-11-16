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Spor

Aras Kargo'nun yeni transferi Sude Taşbaş

Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Aras Kargo, Karşıyaka Voleybol'dan 22 yaşındaki libero Sude Taşbaş'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

IHA16 Kasım 2024 Cumartesi 13:54 - Güncelleme:
Aras Kargo'nun yeni transferi Sude Taşbaş
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Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Aras Kargo, yeni bir transfere imza attı. İzmir temsilcisi, TVF Kadınlar 1. Ligi takımlarından 22 yaşındaki libero Sude Taşbaş'ı kadrosuna kattı. Konuyla ilgili kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Takımımız, Karşıyaka Spor Kulübü'nden 2002 doğumlu libero Sude Taşbaş ile anlaşma sağladı. Aras Kargo Spor Kulübü formasıyla başarılar Sude" ifadeleri kullanıldı.

Aras Kargo, geçtiğimiz günlerde Yuliia Mirtskhulava, Ceren Karagöl ve Berre İnce ile yollarını ayırmıştı.

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