İSTANBUL 19°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Ekim 2025 Salı / 15 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,7105
  • EURO
    48,7257
  • ALTIN
    5346.43
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Aras Spor, Türk Hava Yolları'nı yendi
Spor

Aras Spor, Türk Hava Yolları'nı yendi

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley 1. Grup maçında Aras Spor, ürk Hava Yolları'nı 3-1'lik skorla mağlup etti.

AA7 Ekim 2025 Salı 16:19 - Güncelleme:
Aras Spor, Türk Hava Yolları'nı yendi
ABONE OL

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley 1. Grup'ta Aras Spor, Türk Hava Yolları'nı 3-1 yendi.

Maça, üçüncü setin 26. sayısı oynanacağı sırada aydınlatma sisteminde çıkan yangın nedeniyle bir süre ara verildi.

1. Grup'ta yarın Nilüfer Belediyespor Eker ile Türk Hava Yolları karşılaşacak.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Burhan İlhan, Eser Türkoğlu

Türk Hava Yolları: Ratzke, Tuğba İvegin, Bahar Akbay, Adelusi, Bergmann, Büşra Kılıçlı (Melis Yilmaz, Çağla Çiçekoğlu, Merve Nezir, Orthmann, Karmen Aksoy)

Aras Spor: Kalandadze, Merve Atlıer, Anthouli, Olaya, Özge Nur Çetiner, İrem Çor (Simay Kurt, Buse Melis Kara, Aslıhan Kılıç, Smrek, Hazal Selin Uygur, Perez)

Setler: 20-25, 25-27, 25-22, 19-25

Süre: 170 dakika

  • Türk Hava Yolları
  • Aras Spor
  • Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley

ÖNERİLEN VİDEO

Deprem anı güvenlik kamerasında: Yaşanan korku böyle görüntülendi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.