Aras Spor, Türk Hava Yolları'nı yendi

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley 1. Grup'ta Aras Spor, Türk Hava Yolları'nı 3-1 yendi.
Maça, üçüncü setin 26. sayısı oynanacağı sırada aydınlatma sisteminde çıkan yangın nedeniyle bir süre ara verildi.
1. Grup'ta yarın Nilüfer Belediyespor Eker ile Türk Hava Yolları karşılaşacak.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Burhan İlhan, Eser Türkoğlu
Türk Hava Yolları: Ratzke, Tuğba İvegin, Bahar Akbay, Adelusi, Bergmann, Büşra Kılıçlı (Melis Yilmaz, Çağla Çiçekoğlu, Merve Nezir, Orthmann, Karmen Aksoy)
Aras Spor: Kalandadze, Merve Atlıer, Anthouli, Olaya, Özge Nur Çetiner, İrem Çor (Simay Kurt, Buse Melis Kara, Aslıhan Kılıç, Smrek, Hazal Selin Uygur, Perez)
Setler: 20-25, 25-27, 25-22, 19-25
Süre: 170 dakika