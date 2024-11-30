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Spor

Arat resmen görevi bıraktı! ''Bu kararı almak oldukça zordu''

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, görevi bıraktığını duyurdu. Daha sonra açıklamalarda bulunan Arat, 'Bu kararın kalbimde taşıdığı anlamı ve benim için ne kadar zor olduğunu en iyi sizler bilirsiniz.' dedi.

30 Kasım 2024 Cumartesi 07:15 - Güncelleme:
Arat resmen görevi bıraktı! ''Bu kararı almak oldukça zordu''
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Beşiktaş Başkanı Hasan Arat önceki gün, "Ben kulübün genel siyasetinden sorumlu olacağım. Futbolla ilgili bölümü Hüseyin Yücel ve diğer arkadaşlara" bıraktım şeklinde bir açıklama yaparak, Beşiktaş Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığını bırakmıştı. Arat dün de 'Özel nedenlerle' başkanlık görevine devam edemeyeceğini söyledi. Sağlık sorunları nedeniyle görevi bıraktığı belirtilen Arat'ın açıklaması şöyle:

HAYATIMDA ÖZEL BİR YERİ VAR

"Değerli Beşiktaş Camiası; Bugün, içimde tarifsiz bir hüzünle, özel sebeplerim nedeniyle Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanlığı görevimden ayrılma kararı almış bulunuyorum. Bu kararın kalbimde taşıdığı anlamı ve benim için ne kadar zor olduğunu en iyi sizler bilirsiniz. Görev sürem boyunca varlığınız bana her daim güç verdi. 3 Aralık 2023 tarihinde, sizlerin güveniyle ve desteğiyle bu onurlu göreve geldim. Bu zaman içerisinde yaşadığım tecrübelerin hayatımda her zaman özel bir yeri olacaktır.

HER ZAMAN ŞEREF DUYDUM

Sizin destekleriniz, bana her adımımda ilham ve cesaret verdi. En büyük teşekkürü ise maçlarda, sokaklarda, gözlerindeki ışıltıyla beni karşılayan ve yüreğime dokunan gençlerimize ve çocuklarımıza borçluyum. Onların Beşiktaş sevgisini kalbimde her zaman yaşatacağım. Asla unutmayın ki, taraftarlarımızın takımımıza olan bağlılığı, bu kulübün en büyük hazinesidir. 17 yaşımda formasını giyerek ilk adımımı attığım büyük Beşiktaş camiasında başkanlık görevinde bulunmaktan şeref duydum. Bundan sonra bir taraftar olarak kulübümü desteklemekten her zaman onur duyacağım..."

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