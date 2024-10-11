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Spor

Araujo: Bir boğa gibi güçlü geri döneceğim

Barcelona forması giyen ve sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Ronald Araujo, 'İyileşme süreci çok iyi gidiyor. Bir boğa gibi güçlü geri döneceğim' dedi.

11 Ekim 2024 Cuma 20:19 - Güncelleme:
Araujo: Bir boğa gibi güçlü geri döneceğim
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Barcelona forması giyen ve sakatlığı nedeniyle temmuz ayından bu yana formasından uzak kalan Ronald Araujo, iyileşme sürecine dair açıklamalarda bulundu.

Uruguaylı savunma oyuncusu, "İyileşme süreci çok iyi gidiyor ve bundan dolayı çok mutluyum. Bir boğa gibi güçlü geri döneceğim." dedi.

Takımın durumunu değerlendiren Araujo, "Takımımızdan memnunum. Özellikle lige iyi başlamak çok önemliydi çünkü bu uzun bir yarış. Önümüzde hala uzun bir yol var ama şu ana kadar her şey iyi gidiyor. Hedefimiz şampiyon olmak." sözlerini sarf etti.

Araujo'nun Aralık ayıyla birlikte sahalara geri dönmesi bekleniyor.

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