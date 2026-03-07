İSTANBUL 12°C / 4°C
Spor

Arbeloa'dan Arda Güler sözleri! ''Ona benden çok inanan yok''

La Liga'nın 27. haftasında Celta Vigo deplasmanından 2-1 galibiyetle ayrılan Real Madrid'de gündem Arda Güler oldu. 65 dakika sahada kalan milli futbolcu oyundan çıkarılmasına sert tepki verirken, teknik direktör Alvaro Arbeloa maç sonrası milli oyuncu hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Arbeloa'dan Arda Güler sözleri! ''Ona benden çok inanan yok''
Real Madrid, La Liga'nın 27. haftasında deplasmanda Celta Vigo'yu 2-1 yendi.

Maça ilk 11'de başlayan Arda Güler, 65 dakika sahada kaldı. Oyundan ilk çıkarılan isim olan milli futbolcu bu karara tepki gösterdi.

Arda Güler kenarda numarasının yandığını görünce oldukça şaşırdı "Ben mi?" dedi ve alaycı bir gülümsemeyle tepki gösterdi.

Mücadelenin ardından ise Real Madrid Teknik Direktörü Alvaro Arbeloa, Arda Güler'le ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı.

"ONA BENDEN DAHA ÇOK İNANAN YOK!"

Oyundan çıkarılmasına tepki gösteren Arda Güler'le ilgili konuşan Arbeloa, "Başka hangi teknik direktörlerin Arda'ya bu kadar çok dakika verdiğini merak ediyorum. Ona benden daha çok inanan kimse yok ve ona benden daha çok güvenen de kimse yok. Palacios'u oyuna aldım çünkü Güler'in bugün yaptığı işi yapmaya daha alışkın. Real Madrid kazandı, hepimiz kazandık." ifadelerini kullandı.

