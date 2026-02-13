İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Şubat 2026 Cuma / 26 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,742
  • EURO
    51,8935
  • ALTIN
    7044.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Arbeloa'dan Flick sorusuna dikkat çeken cevap
Spor

Arbeloa'dan Flick sorusuna dikkat çeken cevap

Real Madrid Teknik Direktörü Alvaro Arbeloa, Carvajal'ın forma süresi tartışması sonrası takım içi birlik vurgusu yaptı ve bireysel beklentilerin takımın önüne geçmemesi gerektiğini söyledi.

HABER MERKEZİ13 Şubat 2026 Cuma 18:28 - Güncelleme:
Arbeloa'dan Flick sorusuna dikkat çeken cevap
ABONE OL

Real Madrid Teknik Direktörü Alvaro Arbeloa, takım içi birlik mesajı verdi.

Dani Carvajal'ın forma süresi nedeniyle yaşadığı memnuniyetsizliğe değinen genç teknik adam, oyuncularına "bireyselin önüne takımı koyma" çağrısında bulundu.

Arbeloa ayrıca, Hansi Flick'e de gönderme yaparak, Barcelona'nın Atletico Madrid karşısında Kral Kupası yarı final ilk maçında aldığı 4-0'lık yenilgi hakkında yorum yapmadı.

DANI CARVAJAL KRİZİ

Mestalla'da az süre alması sonrası tepki gösteren Carvajal ile ilgili konuşan Arbeloa, konunun büyütülmemesi gerektiğini belirtti. Deneyimli çalıştırıcı, "Bir oyuncunun istediği kadar oynamadığında mutlu olmaması olağan. Herkes kendini önemli hissetmek ister. Çalışmaya devam etmek gerekiyor. Memnun olmayan varsa gelir konuşuruz. Ama her zaman takım, bireyselin önünde olmalı" ifadelerini kullandı. Arbeloa, soyunma odasında iletişimin açık olduğunun altını çizdi.

HANSI FLICK'E GÖNDERME

Barcelona'nın Atletico karşısında aldığı ağır yenilgi sonrası Flick'in açıklamalarına da değinen Arbeloa, "4-0 mı? Yorum yapacak bir şeyim yok. Barcelona'ya ve Flick'e sorun" diyerek tartışmaya girmek istemedi. Flick, iki gün önce Barcelona'nın kupadaki performansının küçümsenmesi halinde bunun Real Madrid'e sorulması gerektiğini söylemiş ve eflatun-beyazlıların Albacete'ye elenmesine atıfta bulunmuştu.

HANSI FLICK NE DEMİŞTİ?

Atletico Madrid maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Flick kendisine sorulan "Copa del Rey'in değerini küçümseyenler ya da bu yıl henüz üst düzey bir takımla karşılaşılmadığı için önemini azaltmaya çalışanlar hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna "Bunu Real Madrid'e sorun." cevabını vermişti.

Arbeloa, 14 Şubat cumartesi günü Real Sociedad ile Santiago Bernabeu'da oynanacak karşılaşma öncesi de rakiplerine övgüde bulundu. Bask ekibinin yeni teknik direktörüyle birlikte yükselen performansına dikkat çeken Arbeloa, "Büyük takımlara karşı oynadılar ve yenilgisizler. Çok tehlikeliler. Zor bir maç olacak ve en iyi seviyemizi göstermemiz gerekecek" dedi.

Öte yandan Madrid temsilcisinde Kylian Mbappe'nin karşılaşmaya ilk 11'de başlayacak durumda olduğu belirtildi. Oyuncularıyla ilişkisine de değinen Arbeloa, kapısının her zaman açık olduğunu vurgulayarak, "Bazen onlar gelir, bazen ben çağırırım. Önemli olan sağlıklı iletişim kurmak. Oyuncularımla ne kadar yakın bir ilişki kurarsam o kadar iyi" ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

ÖNERİLEN VİDEO

NATO'dan Türk F-16 paylaşımı: Romanya hava sahasında bir kaplan

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.