Arbeloa'dan Flick sorusuna dikkat çeken cevap

Real Madrid Teknik Direktörü Alvaro Arbeloa, takım içi birlik mesajı verdi.

Dani Carvajal'ın forma süresi nedeniyle yaşadığı memnuniyetsizliğe değinen genç teknik adam, oyuncularına "bireyselin önüne takımı koyma" çağrısında bulundu.

Arbeloa ayrıca, Hansi Flick'e de gönderme yaparak, Barcelona'nın Atletico Madrid karşısında Kral Kupası yarı final ilk maçında aldığı 4-0'lık yenilgi hakkında yorum yapmadı.

DANI CARVAJAL KRİZİ

Mestalla'da az süre alması sonrası tepki gösteren Carvajal ile ilgili konuşan Arbeloa, konunun büyütülmemesi gerektiğini belirtti. Deneyimli çalıştırıcı, "Bir oyuncunun istediği kadar oynamadığında mutlu olmaması olağan. Herkes kendini önemli hissetmek ister. Çalışmaya devam etmek gerekiyor. Memnun olmayan varsa gelir konuşuruz. Ama her zaman takım, bireyselin önünde olmalı" ifadelerini kullandı. Arbeloa, soyunma odasında iletişimin açık olduğunun altını çizdi.

HANSI FLICK'E GÖNDERME

Barcelona'nın Atletico karşısında aldığı ağır yenilgi sonrası Flick'in açıklamalarına da değinen Arbeloa, "4-0 mı? Yorum yapacak bir şeyim yok. Barcelona'ya ve Flick'e sorun" diyerek tartışmaya girmek istemedi. Flick, iki gün önce Barcelona'nın kupadaki performansının küçümsenmesi halinde bunun Real Madrid'e sorulması gerektiğini söylemiş ve eflatun-beyazlıların Albacete'ye elenmesine atıfta bulunmuştu.

HANSI FLICK NE DEMİŞTİ?

Atletico Madrid maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Flick kendisine sorulan "Copa del Rey'in değerini küçümseyenler ya da bu yıl henüz üst düzey bir takımla karşılaşılmadığı için önemini azaltmaya çalışanlar hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna "Bunu Real Madrid'e sorun." cevabını vermişti.

Arbeloa, 14 Şubat cumartesi günü Real Sociedad ile Santiago Bernabeu'da oynanacak karşılaşma öncesi de rakiplerine övgüde bulundu. Bask ekibinin yeni teknik direktörüyle birlikte yükselen performansına dikkat çeken Arbeloa, "Büyük takımlara karşı oynadılar ve yenilgisizler. Çok tehlikeliler. Zor bir maç olacak ve en iyi seviyemizi göstermemiz gerekecek" dedi.

Öte yandan Madrid temsilcisinde Kylian Mbappe'nin karşılaşmaya ilk 11'de başlayacak durumda olduğu belirtildi. Oyuncularıyla ilişkisine de değinen Arbeloa, kapısının her zaman açık olduğunu vurgulayarak, "Bazen onlar gelir, bazen ben çağırırım. Önemli olan sağlıklı iletişim kurmak. Oyuncularımla ne kadar yakın bir ilişki kurarsam o kadar iyi" ifadeleriyle sözlerini tamamladı.