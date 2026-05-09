Arbeloa'dan Valverde-Tchouameni kavgasına yorum

Alvaro Arbeloa, Valverde ile Tchouameni arasında yaşanan kavganın ardından oyuncuların özür dilediğini açıkladı. Başından darbe alan Federico Valverde'nin El Clasico'da forma giyemeyeceği belirtilirken, Aurélien Tchouaméni'nin oynayabileceği ifade edildi.

9 Mayıs 2026 Cumartesi 14:54
İspanya LaLiga'nın 35. haftasındaki derbide Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. El Clasico öncesinde Real Madrid Teknik Direktörü Alvaro Arbeloa soruları yanıtladı.

Hafta içinde antrenmanın ardından kavga eden Federico Valverde ile Aurelien Tchouameni'nin durumunu değerlendiren Arbeloa, her iki oyuncunun da kendisine karşı bir saygısızlığı olmadığını belirtti.

ARBELOA'DAN İLK AÇIKLAMA

Arbeloa açıklamasında, "Kulübün gösterdiği kararlılık ve şeffaflıktan dolayı gurur duyuyorum. Oyuncular kulüpten, taraftarlardan ve diğer oyunculardan özür dilediler. Onları ateşe atmayacağım. Bana Real Madrid oyuncusu olmanın ne anlama geldiğini gösterdiler." dedi.

İspanyol teknik direktör ayrıca, "Bana saygısızlık yaptıkları ya da özel hayatlarının, olmaması gereken davranışları yansıttığı iddiası tamamen yalan. Real Madrid soyunma odasında olanlar Real Madrid soyunma odasında kalmalı. Bunlar olmaması gereken durumlar, ama her zaman böyle şeyler olabiliyor. Bunun haklı olduğunu söylemiyorum ama neredeyse daha kötü durumlar yaşadım." açıklamasında bulundu.

BARCELONA MAÇI İÇİN KARAR

Real Madrid, yaşanan kavganın ardından disiplin soruşturması başlatmış ve her iki futbolcuya da 500 bin euro para cezası vermişti.

Arbeloa, soyunma odasındaki durumun şu anda iyi olduğunu ve Tchouameni'nin Barcelona karşısında forma giyebileceğini söyledi.

Çıkan kavgada başından yaralanan Valverde ise kafa travması nedeniyle El Clasico'da forma giyemeyecek.

