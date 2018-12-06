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Arber Zeneli: Fenerbahçe ile adımın geçmesi büyük bir gurur

Fenerbahçe’nin Kosova asıllı İsveçli yıldız Arber Zeneli’yi kadrosuna katmak istediği belirtildi. Konuyla ilgili Hollanda basınına konuşan 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu, “Herkes benim daha yüksek bir seviyede oynamak istediğimi biliyor. Fenerbahçe çok önemli bir kulüp” dedi.

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Hollanda basınında Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddia gündeme geldi. Hollanda’da Heerenven forması giyen Kosova asıllı İsveçli futbolcu Arber Zeneli konusunda gelişmeler yaşandı.

Sarı-lacivertlilerin, 23 yaşındaki kanat oyuncusunu kadrosuna katmak istediği belirtildi. Konuyla ilgili konuşan genç futbolcu, Fenerbahçe tarafından istenmenin mutluluk verici olduğunu söyledi.

Arber Zeneli, “Fenerbahçe ile adımın geçmesi hem büyük bir gurur hem de motive edici bir durum. Ben de bu haberleri duydum. İnsanın elinden gelenin en iyi yapması için bir motivasyon. Böyle büyük bir kulüpte olmak güzel bir durum olur. Herkes benim hırslarımı, amaçlarımı biliyor. Daha yüksek seviyede oynamak istiyorum. Fenerbahçe çok önemli bir kulüp” dedi.

Öte yandan bu transferle alakalı Galatasaray’ın eski teknik direktör Jan Olde Riekerink de açıklamalar yaptı. Riekerink, Arber Zeneli için, “Arber, daha yüksek seviyede oynayabilecek bir oyuncu. Baş edebilecek bir oyuncu” diye konuştu. 

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