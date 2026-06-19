Arca Çorum FK'da yeni dönem! Başkanlığı Savaş Balçık devraldı

Yeni yapılanma kapsamında ARCA Çorum FK Başkanlığı görevini Savaş Balçık devralırken, kulübün Süper Lig yolculuğuna yön verecek yönetim kadrosu da açıklandı.

Süper Lig'e yükseliş sürecinde ortaya konulan birlik, mücadele ve kararlılığı yeni döneme taşımayı hedefleyen ARCA Çorum FK, güçlü yönetim yapısıyla hem sportif hem de kurumsal alanda sürdürülebilir başarılar elde etmeyi amaçlıyor.

Yeni yönetim kurulunun açıklanmasının ardından değerlendirmelerde bulunan ARCA Çorum FK Başkanı Savaş Balçık, kulübün yeni dönemdeki en büyük hedefinin yalnızca sportif başarı olmadığını, aynı zamanda Çorum'u ve Anadolu insanını en doğru şekilde temsil etmek olduğunu söyledi.

Balçık açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Yeni sezon için hedefimiz, Anadolu'nun varlığını ve Anadolu insanının temsiliyetini Süper Lig'de en başarılı şekilde göstermektir. Bir şehir bütün ruhuyla nasıl temsil edilir, bunu ortaya koymak istiyoruz. Çorum'un mücadele ruhunu, üretkenliğini, samimiyetini ve karakterini Türkiye'nin en üst futbol sahnesine taşıyacağız."

Süper Lig'e yükselişin tesadüfi bir başarı olmadığını vurgulayan Balçık, elde edilen sonucun büyük bir emeğin ürünü olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Şampiyonluk bizim için bir şans değildi. Bu başarı; futbolcularımızın, teknik ekibimizin, çalışanlarımızın, taraftarlarımızın ve tüm Çorum halkının alın terinin karşılığıydı. Şimdi önümüzde yeni bir sorumluluk var. Süper Lig'de sadece bir futbol kulübünü değil, bir şehri ve Anadolu'nun değerlerini temsil edeceğiz. Çünkü biz Anadoluyuz."

Yeni yönetim kurulunun önümüzdeki günlerde sportif yapılanma, transfer çalışmaları, kurumsal projeler ve yeni sezon hedeflerine ilişkin kapsamlı bir yol haritasını kamuoyuyla paylaşacağı bildirildi.

ARCA ÇORUM FK 2026-2027 YÖNETİM KURULU

Başkan:

Savaş Balçık

Asbaşkanlar

Feyyaz Gökel

Kemalhan Balçık

Turhan Mildon

Genel Sekreter

Tuğrul Topuz

Yönetim Kurulu Üyeleri

Yılmaz Özkul

İdari İşler ve Kulüp Operasyonundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Sinan Özdilli

Altyapı ve Akademi Gelişimi Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Satılmış Yiğitoğlu

Seyahat Planlaması ve Lojistik Yönetimi Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Gökhan Kerman

Kulüp Basın Sözcüsü ve Yönetim Kurulu Üyesi

Hikmet Burhan Kaya

Dış İlişkiler, Medya ve Tesis Yönetiminden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Haydar Eren Uyanıker

Sponsorluk, Kurumsal İş Birlikleri ve Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Akif Boyraz

Marka Yönetimi, Lisanslı Ürünler ve Ticari Operasyonlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Halis Öksüz

Taraftar İlişkileri ve Stadyum Operasyonlarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Selçuk Esenyel

Hukuk İşleri ve Yasal Süreç Yönetiminden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Tuncay Altunoğlu

İstanbul Temsilciliği ve Kurumsal İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Elif Akkaya Kuter

Kurumsal İletişim ve Ulusal Medya Koordinasyonundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

ARCA ÇORUM FK

Basın ve Kurumsal İletişim Birimi